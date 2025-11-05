Lo cho giọng hát của Cẩm Ly

Tối 1/11, Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân, live concert được Đan Trường ấp ủ suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Trải qua 3 thập kỷ cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, Anh Bo đã có cho mình kho tàng nghệ thuật đồ sộ, góp phần định hình lại Vpop và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trong tương lai. Đêm nhạc thu hút khoảng 10 nghìn khán giả, quy tụ dàn khách mời chất lượng như Cẩm Ly, Đen, Hoà Minzy, Quốc Thiên, RHYDER…

Một trong những màn collab được mong đợi nhất - Đan Trường và Cẩm Ly - đã khiến bầu không khí nóng lên vài phần. Vốn là người tình sân khấu, sự hội ngộ của 2 danh ca huyền thoại mang đến cảm giác bồi hồi, hoài niệm khó tả. Bộ đôi ngân nga những tình khúc đi vào lịch sử nhạc Việt như Cơn Mưa Mùa Đông, Ảo Mộng Tình Yêu, Tuyết Hồng, Chim Trắng Mồ Côi…

Đan Trường và Cẩm Ly ăn ý song ca loạt tình khúc kinh điển

Đây đều là những nhạc phẩm gắn liền với tuổi thơ và hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ khán giả nên chúng mang giá trị tinh thần rất lớn. Đặc biệt, những bản hit này được cất lên bởi Đan Trường và Cẩm Ly càng có ý nghĩa hơn. Cả 2 diện lên bộ trang phục ánh vàng kim tone-sur-tone, lộng lẫy và lấp lánh. Nếu Đan Trường gây ấn tượng với vẻ ngoài “hack tuổi” đỉnh cao, phong độ biểu diễn vững vàng thì Cẩm Ly lại dấy lên nhiều lo ngại trên MXH.

Chị Tư vẫn còn đó âm sắc đẹp như ngày xưa nhưng sự ổn định trong giọng hát đã có sự thay đổi. Nữ ca sĩ hát đôi chỗ run, chông chênh và không kiểm soát được âm thanh phát ra. Người hâm mộ vô cùng hoan hỉ với vấn đề này bởi Cẩm Ly đã ở độ tuổi U60, khả năng ca hát cũng dần mai một đi. Chỉ cần cô và Anh Bo hội ngộ trên sân khấu, mọi người đã vui lòng lắm rồi.

Cẩm Ly để lộ sự tư ti khi đứng diễn cùng Anh Bo

Dù vậy, chỉ cần 2 người hội ngộ trên khấu đã làm fan mãn nguyễn rồi

Tuy nhiên, không thể phủ nhận giọng hát hiện tại của Cẩm Ly đã khác xưa nhiều, và nhiều netizen không khỏi thắc mắc lý do gì khiến cô đánh mất thanh âm trữ tình đó. Trước đó vài ngày, cả 2 có màn song ca tại Miss University Vietnam. Cẩm Ly cũng đã hút nhiều tranh luận, phần lớn ý kiến đều xoay quanh giọng hát khác lạ.

Cẩm Ly từng có thời gian tạm dừng ca hát vì vấn đề sức khỏe. Từ vị thế một trong những tên tuổi hàng đầu Vpop, cô quyết định rời sân khấu để tập trung điều trị bệnh. Nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa xoang khiến giọng hát trở nên đặc, khàn và phát âm khó khăn như bị cảm kéo dài. Cô từng sang Mỹ để được các bác sĩ thăm khám và phẫu thuật nạo xoang trong suốt một tháng. Trước tin đồn bị viêm thanh quản dẫn đến hỏng giọng, Cẩm Ly đã lên tiếng phủ nhận.

Căn bệnh viêm đa xoang khiến giọng hát của Cẩm Ly không còn được như trước

Sau quá trình điều trị, giọng hát của Cẩm Ly dần hồi phục khoảng 80%, dù không còn trong và vang như trước. Cô không vội vàng trở lại, mà học cách chấp nhận, kiên nhẫn để cải thiện dần thể trạng và giọng ca theo thời gian.

Khoảng thời gian tạm xa sân khấu, nữ ca sĩ vẫn giữ kết nối với khán giả khi nhận lời làm giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình. Thông qua việc hướng dẫn thí sinh, cô truyền đạt kinh nghiệm và giúp họ thể hiện những ca khúc mà bản thân chưa thể hát lại.

Sau biến cố sức khỏe, Cẩm Ly chọn cách sống chậm hơn. Cô ưu tiên sự cân bằng, thoải mái về tinh thần, chỉ nhận show phù hợp và dành nhiều thời gian cho gia đình. Ở giai đoạn này, nữ ca sĩ cho rằng mình đã đi qua thời “cơm áo gạo tiền”, không còn đặt nặng yếu tố kinh tế lên hàng đầu, mà trân trọng hơn sự bình an và sức khỏe.