Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng, Đoàn Di Băng đã có động thái mới nhất trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ ca sĩ Đoàn Di Băng đã khóa trang fanpage gần 2 triệu người theo dõi của mình. Đây là động thái mới nhất của Đoàn Di Băng sau khi doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đoàn Di Băng khóa trang fanpage gần 2 triệu người theo dõi

Tài khoản TikTok của nữ ca sĩ đã khoá trạng thái bình luận

Trước đó, tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận, tương tác tiêu cực của cư dân mạng. Bài viết cuối cùng của Đoàn Di Băng trên Facebook thông tin về việc công ty TNHH TMDV VB Group hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược, đồng thời cảnh báo khách hàng cảnh giác với sản phẩm giả thương hiệu Hanayuki. Nữ ca sĩ vẫn duy trì trang TikTok 1,7 triệu người theo dõi nhưng đã tắt chế độ bình luận và dừng đăng video từ tháng 5.

Đoàn Di Băng từng được biết đến với vai trò ca sĩ, MC và ghi dấu ấn khi đạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI năm 2010. Một số bài hát nổi bật của cô có thể kể đến như Chạm vào quá khứ, Gọi tên anh trong đêm, Nhắm mắt em thấy anh….

Năm 2012, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng chuyển hướng kinh doanh. Cô nhận được sự chú ý khi cuộc sống xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền và các bất động sản giá trị trên các nền tảng mạng xã hội.

