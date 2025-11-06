Đại diện duy nhất của Việt Nam bất ngờ được tạp chí Mỹ xếp hạng top 8 hòn đảo đẹp nhất khu vực

Theo tạp chí National Geographic Traveller, hòn đảo Cát Bà, Hải Phòng vừa được xếp vào danh sách 8 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á trong bài viết "Which is the best island in Southeast Asia for you?" đăng ngày 25/10/2025.

Tạp chí National Geographic Traveller vừa xếp Cát Bà vào danh sách 8 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á. (Ảnh: NatGeo)

Là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, Cát Bà được tạp chí danh tiếng mô tả là "điểm đến lý tưởng cho những người yêu phiêu lưu" là nơi du khách có thể leo núi, chèo kayak và khám phá hàng trăm hòn đảo nhỏ giữa vùng biển xanh ngọc bích của vịnh Lan Hạ.

Hòn đảo "phiêu lưu nhất" Đông Nam Á

Với diện tích khoảng 260 km², Cát Bà là hòn đảo lớn nhất trong quần thể vịnh Lan Hạ, cách trung tâm Hải Phòng khoảng 30 km. Khác với vẻ náo nhiệt của Hạ Long, Cát Bà mang dáng vẻ hoang sơ, yên tĩnh, được bao quanh bởi hàng trăm khối đá vôi trùng điệp.

Theo National Geographic, những người yêu thích mạo hiểm sẽ tìm thấy "thiên đường của riêng mình" tại đây. Các vách đá karst dựng đứng tạo nên sân chơi lý tưởng cho dân leo núi, đặc biệt là khu vực thung lũng Bướm, nơi địa hình tự nhiên với nhiều hang động, mỏm đá nhô ra tạo khung cảnh ngoạn mục.

Cát Bà được tạp chí danh tiếng mô tả là "điểm đến lý tưởng cho những người yêu phiêu lưu". (Ảnh: Local Vietnam)

Tạp chí này mô tả, đây là điểm nổi tiếng để thực hiện hình thức deep water solo tức là leo núi không dây bảo hộ, phía dưới là vùng nước sâu trong xanh. Du khách cũng có thể trải nghiệm chèo kayak qua các hang động, làng chài hay vùng nước phát quang sinh học, nơi hàng triệu sinh vật li ti phát sáng dưới mái chèo, tạo nên một khoảnh khắc huyền ảo hiếm có ở Đông Nam Á.

Trên đất liền, tuyến đường lên đỉnh Ngự Lâm là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần hấp dẫn, mang đến tầm nhìn toàn cảnh vịnh Lan Hạ như một bức tranh xanh biếc của rừng, núi và biển hòa quyện.

Cát Bà – hòa quyện giữa thiên nhiên và phát triển xanh

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan núi đá vôi, Cát Bà còn được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái và phát triển bền vững. Theo Báo Hải Phòng, thành phố đang tích cực thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng và du lịch xanh thông qua việc công nhận các điểm du lịch cộng đồng mới, trong đó có làng Việt Hải cũng là nơi được mệnh danh là "đảo trong đảo" thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Bà.

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan núi đá vôi, Cát Bà còn được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái và phát triển bền vững. (Ảnh: NatGeo)

Việt Hải hiện là khu vực thí điểm cho chương trình chuyển đổi xanh giai đoạn 2025 - 2030, hướng đến phát triển toàn diện các lĩnh vực du lịch, giao thông, nông nghiệp và môi trường. Theo ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải chia sẻ với báo Hải Phòng thì địa phương kỳ vọng nhân rộng mô hình này trên toàn đảo Cát Bà để tạo "bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học".

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng định hướng đến năm 2030, Cát Bà sẽ được công nhận là Khu du lịch quốc gia, phát triển theo hướng du lịch xanh, gắn với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cảng hướng tới trở thành điểm đến quốc tế có sức cạnh tranh cao, với Cát Bà và Đồ Sơn là hai trung tâm du lịch biển hàng đầu khu vực.

National Geographic: "Không chỉ có biển xanh và cát trắng"

Trong bài viết đăng ngày 25/10, National Geographic Traveller UK nhận định rằng Đông Nam Á "không chỉ có bãi cát trắng và hàng dừa nghiêng bóng", mà còn là vùng đất của những hòn đảo đa dạng trải nghiệm.

Việc Cát Bà được chọn sánh vai cùng các thiên đường du lịch nổi tiếng của khu vực cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch biển Việt Nam trên bản đồ quốc tế. (Ảnh: NatGeo)

Tạp chí này đã lựa chọn tám điểm đến tiêu biểu đại diện cho tám phong cách du lịch khác nhau gồm Koh Chang (Thái Lan) đẹp nhất cho bãi biển; Penang (Malaysia) lý tưởng nhất cho ẩm thực; Cát Bà (Việt Nam) phù hợp nhất cho phiêu lưu; Komodo (Indonesia) tuyệt vời nhất về động vật hoang dã; Panay (Philippines) sôi động nhất với lễ hội; Isla Verde (Philippines) hấp dẫn nhất cho lặn biển; Java (Indonesia) nổi bật với đền chùa cổ; và Don Khong (Lào) thư giãn nhất cho trải nghiệm đạp xe.

Việc Cát Bà được chọn sánh vai cùng các thiên đường du lịch nổi tiếng của khu vực cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch biển Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Niềm tự hào và cơ hội mới cho du lịch Việt Nam

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, năm 2024, Cát Bà đã đón gần 3,7 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với năm 2023 và lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu lượt khách quốc tế. Trong 7 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục đạt gần 3 triệu lượt là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ từ danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam: Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Theo bài viết, đặc khu Cát Hải đang chọn mô hình du lịch chủ đạo là du lịch sinh thái, gắn bảo tồn với khai thác bền vững. Nhiều dự án quy mô lớn, như khu du lịch - thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà trị giá hơn 12.500 tỷ đồng, đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ.

Hải Phòng cũng định hướng đến năm 2030, Cát Bà sẽ được công nhận là Khu du lịch quốc gia, phát triển theo hướng du lịch xanh, gắn với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. (Ảnh: NatGeo)

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong du lịch từ giao thông, nước sạch đến xử lý rác thải, cùng các dự án giao thông xanh và thu phí khách du lịch vào Khu du lịch quốc gia Cát Bà.

Việc được tạp chí quốc tế vinh danh, cộng hưởng cùng định hướng phát triển xanh của Hải Phòng, được xem là cú hích kép giúp Cát Bà trở thành điểm sáng du lịch quốc tế, vừa bảo tồn di sản, vừa thúc đẩy kinh tế bền vững.

Đại diện Việt Nam giữa những thiên đường

Từ một hòn đảo nhỏ yên bình miền Bắc, Cát Bà nay được thế giới biết đến như đại diện phiêu lưu của Đông Nam Á. Trong khi Koh Chang, Komodo hay Boracay đã trở thành biểu tượng du lịch khu vực, việc Cát Bà được National Geographic Traveller UK đưa vào danh sách 8 hòn đảo hàng đầu năm 2025 là dấu mốc đáng tự hào và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ một hòn đảo nhỏ yên bình miền Bắc, Cát Bà nay được thế giới biết đến như đại diện phiêu lưu của Đông Nam Á. (Ảnh: NatGeo)

Dù chỉ chiếm một vị trí trong danh sách, hòn đảo Cát Bà đã đủ khiến du khách tò mò và khiến người Việt tự hào, bởi ngay trên quê hương mình, vẫn còn những vùng đất đẹp, hoang sơ và quyến rũ chẳng kém bất kỳ "thiên đường nhiệt đới" nào của châu Á.