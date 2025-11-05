Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình hình hiện tại của Đoàn Di Băng

Nữ ca sĩ không đăng tải bất kỳ thông tin nào trên fanpage gần 2 triệu người theo dõi từ cuối tháng 8 đến nay.

Ngày 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngay khi thông tin này được công bố, Đoàn Di Băng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Nữ ca sĩ chưa có bất kỳ động thái mới nào sau khi chồng bị bắt. Trang fanpage gần 2 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ không cập nhật bài đăng nào từ cuối tháng 8, vẫn giữ chế độ hoạt động mà không xóa hay tắt bình luận. Những bài đăng từ tháng 5 của nữ ca sĩ đều liên quan đến thông báo thu hồi sản phẩm.

Tình hình hiện tại của Đoàn Di Băng- Ảnh 1.

Bài đăng cuối cùng của Đoàn Di Băng tăng tương tác nhanh sau khi ông Nguyễn Quốc Vũ bị bắt

Bài viết cuối cùng của Đoàn Di Băng thông tin về việc công ty TNHH TMDV VB Group hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược, đồng thời cảnh báo khách hàng cảnh giác với sản phẩm giả thương hiệu Hanayuki. Hiện bài đăng này đang nhận về nhiều bình luận tiêu cực của cư dân mạng.

Trang TikTok 1,7 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ đã dừng đăng video từ tháng 5, gỡ giỏ hàng và tắt chế độ bình luận. Giữa tháng 10 vừa qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện hình ảnh của vợ chồng Đoàn Di Băng tại một nhà hàng sau một thời gian dài cặp đôi này ở ẩn, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tình hình hiện tại của Đoàn Di Băng- Ảnh 2.

Hình ảnh Đoàn Di Băng và chồng lan truyền trên mạng xã hội TikTok sau khoảng thời gian cặp đôi “ở ẩn”

Đoàn Di Băng từng được biết đến với vai trò ca sĩ, MC và ghi dấu ấn khi đạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI năm 2010. Một số bài hát nổi bật của cô có thể kể đến như Chạm vào quá khứ, Gọi tên anh trong đêm, Nhắm mắt em thấy anh….

Năm 2012, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng chuyển hướng kinh doanh. Từ đây, cô bắt đầu chia sẻ về cuộc sống xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền và các bất động sản giá trị trên các nền tảng mạng xã hội.

