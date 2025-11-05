Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung

05-11-2025 - 16:50 PM | Lifestyle

Là cây hài được yêu mến bậc nhất Việt Nam, nghệ sĩ Vân Dung khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối bất động sản xa hoa mà cô đang sở hữu.

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm và là một trong những cây hài được yêu mến nhất màn ảnh Việt. Cô không chỉ ghi dấu bằng lối diễn duyên dáng, hài hước mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, sung túc ở tuổi trung niên. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Vân Dung hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, trong đó nổi bật là loạt bất động sản giá trị gồm căn hộ cao cấp giữa lòng Hà Nội và biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa ở ngoại thành - hai không gian sống thể hiện rõ phong cách tinh tế, chỉn chu và tràn đầy năng lượng tích cực của cô.

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 1.
Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vân Dung (1975)

Chung cư ở Hà Nội

Nghệ sĩ Vân Dung sống cùng con trai Long Vũ trong một căn chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô Hà Nội. Không gian sống của cô mang phong cách sang trọng pha lẫn cổ điển, vừa tinh tế, vừa ấm cúng. Từng góc nhỏ trong nhà đều được nữ diễn viên chăm chút tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ riêng và tình yêu đặc biệt dành cho tổ ấm.

Vân Dung chia sẻ, mỗi căn nhà đều do chính tay cô lựa chọn và đầu tư kỹ lưỡng. Nữ nghệ sĩ hóm hỉnh cho biết, nếu không theo nghiệp diễn có lẽ sẽ làm thiết kế nội thất, bởi Vân Dung "rất mê những món đồ trang trí trong gia đình của mình".

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 3.

Phòng khách trong căn hộ cao cấp của Vân Dung

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 4.

Vào dịp Tết, khu vực này được trang trí cây đào cây mai cực đẹp mắt

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 5.

Trong nhà Vân Dung còn có bể cá lớn

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 6.

Không gian bếp mang tông trắng tinh khôi, gọn gàng và sạch sẽ

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 7.

Phòng ngủ của Vân Dung được thiết kế với tông trắng - xanh hài hòa, dịu mắt

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 8.
Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 9.
Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 10.
Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 11.

Vân Dung cực kỳ chăm chút cho tổ ấm nhỏ, có thể thấy hoa tươi là thứ không bao giờ thiếu trong không gian sống của cô

Biệt thự ở ngoại thành

Bên cạnh căn hộ cao cấp tại trung tâm Hà Nội, Vân Dung còn sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng hoành tráng ở ngoại thành, cách thủ đô khoảng 60 km. Cô gọi đây là "ngôi nhà mơ ước" - nơi để thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Căn biệt thự gồm hai tầng, mỗi tầng rộng khoảng 250 m², được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Không gian rộng mở với khu sân vườn xanh mát, khu uống trà và khu BBQ ngoài trời, tạo cảm giác yên bình và riêng tư.

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 12.

Toàn cảnh biệt thự 2 tầng của Vân Dung tọa lạc ở ngoại thành Hà Nội

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 13.

Nhìn từ trên cao càng thấy rõ không gian này vô cùng gần gũi với thiên nhiên

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 14.

Bên ngoài biệt thự có sân vườn và bể bơi

Bên trong biệt thự, không gian được thiết kế theo tông trắng - đen chủ đạo, mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Mỗi chi tiết nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Vân Dung. Tầng một là khu vực tiếp khách và sinh hoạt chung. Tầng hai gồm ba phòng ngủ, một phòng chiếu phim riêng cùng nhiều khoảng không gian mở, được sắp xếp hài hòa để cả gia đình quây quần và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên xanh mát.

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 15.

Khu vực phòng khách rộng lớn

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 16.

Không gian được thiết kế tông trắng đen sang trọng

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 17.

Từng món đồ decor đều được chọn lựa kỹ lưỡng

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 18.

Khu vực bếp sang trọng, tiện nghi

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 19.

Cận cảnh hồ bơi ngoài trời

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 20.

Từng chi tiết trong không gian sống đều toát lên vẻ đẳng cấp

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 21.

Khu vực giải trí trong nhà

Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung- Ảnh 22.

Phòng ngủ mang tông nâu trắng toát lên vẻ ấm cúng, lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.

 Tổng hợp

“Táo” Vân Dung khoe ảnh 3 đứa con, dân tình đổ dồn soi danh tính “con dâu”: Thì ra là Á hậu, học 1 lúc 2 trường đại học

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
nghệ sĩ Vân Dung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ

Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ Nổi bật

Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm

Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm Nổi bật

Phát hiện ‘bất thường’ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt tạm giam

Phát hiện ‘bất thường’ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt tạm giam

16:48 , 05/11/2025
Bí ẩn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm vẫn chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Bí ẩn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm vẫn chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

15:55 , 05/11/2025
Lý do fan meeting của nam diễn viên Mưa Đỏ ế vé

Lý do fan meeting của nam diễn viên Mưa Đỏ ế vé

15:55 , 05/11/2025
Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam nhận định: Không phải bóng đá, đây mới là môn thể thao có giá trị kinh tế “khủng” nhất, mỗi năm thu về cả tỷ USD

Chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam nhận định: Không phải bóng đá, đây mới là môn thể thao có giá trị kinh tế “khủng” nhất, mỗi năm thu về cả tỷ USD

15:43 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên