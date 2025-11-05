Tài sản nhà đất của nghệ sĩ hài Vân Dung

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm và là một trong những cây hài được yêu mến nhất màn ảnh Việt. Cô không chỉ ghi dấu bằng lối diễn duyên dáng, hài hước mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, sung túc ở tuổi trung niên. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Vân Dung hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, trong đó nổi bật là loạt bất động sản giá trị gồm căn hộ cao cấp giữa lòng Hà Nội và biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa ở ngoại thành - hai không gian sống thể hiện rõ phong cách tinh tế, chỉn chu và tràn đầy năng lượng tích cực của cô.

Nghệ sĩ Vân Dung (1975)

Chung cư ở Hà Nội

Nghệ sĩ Vân Dung sống cùng con trai Long Vũ trong một căn chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô Hà Nội. Không gian sống của cô mang phong cách sang trọng pha lẫn cổ điển, vừa tinh tế, vừa ấm cúng. Từng góc nhỏ trong nhà đều được nữ diễn viên chăm chút tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ riêng và tình yêu đặc biệt dành cho tổ ấm.

Vân Dung chia sẻ, mỗi căn nhà đều do chính tay cô lựa chọn và đầu tư kỹ lưỡng. Nữ nghệ sĩ hóm hỉnh cho biết, nếu không theo nghiệp diễn có lẽ sẽ làm thiết kế nội thất, bởi Vân Dung "rất mê những món đồ trang trí trong gia đình của mình".

Phòng khách trong căn hộ cao cấp của Vân Dung

Vào dịp Tết, khu vực này được trang trí cây đào cây mai cực đẹp mắt

Trong nhà Vân Dung còn có bể cá lớn

Không gian bếp mang tông trắng tinh khôi, gọn gàng và sạch sẽ

Phòng ngủ của Vân Dung được thiết kế với tông trắng - xanh hài hòa, dịu mắt

Vân Dung cực kỳ chăm chút cho tổ ấm nhỏ, có thể thấy hoa tươi là thứ không bao giờ thiếu trong không gian sống của cô

Biệt thự ở ngoại thành

Bên cạnh căn hộ cao cấp tại trung tâm Hà Nội, Vân Dung còn sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng hoành tráng ở ngoại thành, cách thủ đô khoảng 60 km. Cô gọi đây là "ngôi nhà mơ ước" - nơi để thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Căn biệt thự gồm hai tầng, mỗi tầng rộng khoảng 250 m², được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Không gian rộng mở với khu sân vườn xanh mát, khu uống trà và khu BBQ ngoài trời, tạo cảm giác yên bình và riêng tư.

Toàn cảnh biệt thự 2 tầng của Vân Dung tọa lạc ở ngoại thành Hà Nội

Nhìn từ trên cao càng thấy rõ không gian này vô cùng gần gũi với thiên nhiên

Bên ngoài biệt thự có sân vườn và bể bơi

Bên trong biệt thự, không gian được thiết kế theo tông trắng - đen chủ đạo, mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Mỗi chi tiết nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Vân Dung. Tầng một là khu vực tiếp khách và sinh hoạt chung. Tầng hai gồm ba phòng ngủ, một phòng chiếu phim riêng cùng nhiều khoảng không gian mở, được sắp xếp hài hòa để cả gia đình quây quần và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên xanh mát.

Khu vực phòng khách rộng lớn

Không gian được thiết kế tông trắng đen sang trọng

Từng món đồ decor đều được chọn lựa kỹ lưỡng

Khu vực bếp sang trọng, tiện nghi

Cận cảnh hồ bơi ngoài trời

Từng chi tiết trong không gian sống đều toát lên vẻ đẳng cấp

Khu vực giải trí trong nhà

Phòng ngủ mang tông nâu trắng toát lên vẻ ấm cúng, lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.

