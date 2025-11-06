Mai Tài Phến lại thả thính Mỹ Tâm nữa rồi?

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng nhiều lần bị đồn là “phim giả tình thật” suốt nhiều năm qua sau khi làm việc chung qua dự án Chị Trợ Lý Của Anh. Dù liên tục bị phát hiện hàng loạt hint cho thấy mối quan hệ thân thiết hơn mức đồng nghiệp, cả 2 vẫn giữ im lặng, chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, họ cũng không giấu giếm sự quan tâm và tình cảm đặc biệt dành cho nhau mỗi khi xuất hiện chung hay trên MXH.

Mới đây vào ngày 5/11, vài tiếng trước khi mở bán vé sớm cho Mỹ Tâm Live Concert: See The Light, Mai Tài Phến gây chú ý lớn với dòng trạng thái mới trên trang cá nhân. Anh chàng đăng tải hình ảnh một dạng thẻ ngân hàng hợp tác với “họa mi tóc nâu” và poster thông báo của concert.

Dòng trạng thái gây chú ý của Mai Tài Phến

Điều khiến netizen xôn xao là đoạn caption đính kèm với nội dung là: “Săn e..m thì được, săn vé thì anh xin thua”. Không đề cập đến nhân vật nào cụ thể nhưng ai cũng hiểu, Mai Tài Phến đang công khai tình cảm với Mỹ Tâm, không ngần ngại cho cả thế giới biết. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước sự thẳng thắn vào việc của nam diễn viên.

Cách đây khoảng 2 tuần, Mai Tài Phến chia sẻ hình ảnh poster concert của cô và đính kèm dòng chú thích đặc biệt: "Mai lai" kèm icon trái tim. "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Tạm dịch: Cuộc sống của tôi), hoặc "My light" (Tạm dịch: Ánh sáng của tôi).

Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm là "mai lai"

Cơ duyên đưa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đến với nhau là khi anh chàng tham gia diễn xuất MV Đừng Hỏi Em của “họa mị tóc nâu” vào năm 2017. 2 năm sau, cả 2 góp mặt trong bộ phim Sau đó, cặp đôi cùng góp mặt trong Chị Trợ Lý Của Anh năm 2019. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính nghi vấn tình cảm từ khi tham gia dự án phim này. Diễn xuất ăn ý của cả hai trong bộ phim khiến khán giả liên tục đẩy thuyền nhiệt tình.

Mỹ Tâm từng công khai chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện. Năm 2022, hình ảnh Mai Tài Phến xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng để cùng đón Tết đã gây chấn động mạng xã hội. Tháng 4/2024, Mỹ Tâm "trượt tay" đăng tải bức ảnh người đàn ông thả diều trên nóc nhà. Nhiều người nhận xét rằng nhân vật này có ngoại hình khá tương đồng với Mai Tài Phến.

Cả 2 lộ nhiều hint chất lượng nhưng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn có hành động ủng hộ dự án mới của đối phương. Trong buổi ra mắt phim của nam diễn viên, "họa mi tóc nâu" cũng có mặt. Ngược lại, khi Mỹ Tâm tổ chức show diễn thì Mai Tài Phến luôn xuất hiện. Trên trang cá nhân, Mai Tài Phến còn nhập hội "follow mình em" khi chỉ theo dõi duy nhất mỗi Mỹ Tâm. Phần lớn bài đăng của nam diễn viên cũng đều liên quan đến việc ủng hộ sản phẩm âm nhạc hoặc quảng bá cho các liveshow của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm Live Concert: See The Light diễn ra vào ngày 13/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo BTC, đêm nhạc được dàn dựng quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại, hướng đến trải nghiệm sống động cho hàng chục nghìn khán giả.

Theo seatmap được công bố, giá vé được chia thành 7 hạng, dao động từ 1,5 triệu đến 12 triệu đồng, tùy vào vị trí và đặc quyền đi kèm. Cụ thể, vé GA (General Admission) có giá 1,5 triệu đồng, là khu vực đứng ở hai bên sân khấu, phù hợp cho những khán giả muốn hòa mình vào không khí sôi động và quẩy cùng Mỹ Tâm.

Seatmap và các quyền lợi đi tại concert sắp tới

Tiếp đến là Deluxe (2 triệu đồng), khu ngồi khán đài, tầm nhìn ổn định, thoải mái hơn. Với những ai muốn gần idol hơn, Fan Zone (2,8 triệu đồng) là khu vực đứng chính giữa, sát sân khấu, hứa hẹn mang lại trải nghiệm cuồng nhiệt nhất. Các hạng vé cao hơn như VIP (3,4 triệu), VVIP (4 triệu) và SVIP (4,6 triệu đồng) lần lượt mở ra những khu vực ngồi có tầm nhìn trung tâm, gần sân khấu hơn và được bổ sung nhiều quyền lợi độc quyền. Đặc biệt, hạng vé xa xỉ nhất có giá 12 triệu đồng, với không gian riêng và nhiều đặc quyền cao cấp.

