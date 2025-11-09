Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM

09-11-2025 - 08:55 AM | Lifestyle

Căn nhà này được xây dựng từ năm 1920, nằm trên đường Tú Xương, Quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), TP.HCM.

Mới đây, cái tên Quách Thái Công lọt vào xu hướng tìm kiếm trên Google, xoay quanh câu chuyện lên tiếng về những thiết kế xa hoa của anh. Lúc này, trên mạng xã hội, nhiều người quan tâm đến căn nhà mà Thái Công đang ở. 

Liệu, không gian sống của NTK này có hoành tráng, xa xỉ như những gì Thái Công nói về thiết kế nhà, có điều gì đặc biệt bên trong khiến nhiều người tò mò.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 1.

NTK Thái Công.

Một trong số đó phải nhắc tới căn nhà cổ của Thái Công nằm trên đường Tú Xương, Quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), TP.HCM. Bất động sản này từng được anh nhiều lần đăng tải lên mạng xã hội cũng như trên website chính thức của Thái Công Interior Design khiến nhiều người trầm trồ.

Theo đó, NTK đặt tên cho căn nhà là THÁI CÔNG VILLA – TÚ XƯƠNG SÀI GÒN. Theo chia sẻ, không gian không chỉ là nơi để sinh hoạt mà còn là địa chỉ để Thái Công tìm niềm cảm hứng sáng tạo.  

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 2.

Căn nhà của Thái Công ở TP.HCM

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 3.
Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 4.
Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 5.

Thái Công từng chia sẻ hình ảnh quá trình sửa chữa căn nhà cổ này.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1920 với kiến trúc Pháp và phong cách trang trí nội thất mang dấu ấn của thập niên 60, 70; có sự kết hợp giữa hai phong cách Á - Âu. Các sản phẩm nội thất tại đây có các gam màu chủ đạo như nâu vàng, đen, tím. Hầu như toàn bộ vật dụng trong nhà đều được nhập trực tiếp từ Đức và các nước châu Âu; từ các nhà thiết kế nổi tiếng.

Dễ dàng nhận thấy, Thái Công chọn Phong cách Eclectic (phong cách kết hợp, là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa phong cách phương Đông với phương Tây - PV) cho ngôi nhà của mình. 

Trên kênh YouTube của mình, Thái Công từng chia sẻ anh thích ngôi nhà này ngay từ lần đầu nhìn thấy, đã bỏ ra 3 tháng để sửa nhà, tự tay thiết kế, giám sát việc sửa sang mỗi ngày vào năm 2010. Thái Công cho biết đã bỏ ra hơn 250 nghìn USD (khoảng hơn 6 tỷ đồng, tính theo mệnh giá năm 2025) để sửa nhà và hơn 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) để mua nội thất trang trí. 

Cùng ngắm một vòng bên trong căn nhà của Thái Công: 

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 6.

Bên ngoài căn nhà.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 7.

Lối cửa dẫn vào phía trong căn nhà, hành lang với toàn bộ tường ốp gỗ, đèn chùm từ Pháp với pha lê và đồng đen.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 8.

Lối cầu thang trong nhà, tất cả đêu được trải thảm thể hiện sự sang trọng và đem lại cảm giác mọi người luôn được chào đón.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 9.

Theo chia sẻ, không gian không chỉ là nơi để sinh hoạt mà còn là địa chỉ để Thái Công tìm niềm cảm hứng sáng tạo.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 10.

 

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 11.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 12.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 13.

Một số kiến trúc, nội thất phía trong nhà.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 14.

Bên trong phòng ngủ được trang trí nhiều đồ thủ công tinh tế, tranh sơn dầu. Thái Công

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 15.

Phòng tắm và phòng thay đồ theo phong cách Venice, đá cẩm thạch trắng và ốp gỗ.

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM- Ảnh 16.

Không gian ngoài trời, có hồ bơi được lát gạch màu xanh ngọc như màu cây lá và điểm nhấn là bộ sofa ngoài trời với kiểu dáng và màu sắc bắt mắt.

Song những hình ảnh về căn biệt thự này đã được Thái Công chia sẻ từ nhiều năm trước. Anh cũng sở hữu nhiều biệt thự sang trọng khác ở TP.HCM. Bởi thế, hiện tại không rõ Thái Công còn sống trong căn nhà cổ này nữa hay không.

Theo Trần Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy

Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy Nổi bật

Ronaldo tặng con trai 15 tuổi siêu xe Lamborghini hơn 7 tỷ

Ronaldo tặng con trai 15 tuổi siêu xe Lamborghini hơn 7 tỷ Nổi bật

Tình đầu quốc dân Việt Nam tái xuất sau 20 năm mất tích, visual huyền thoại khiến thời gian cũng phải chịu thua

Tình đầu quốc dân Việt Nam tái xuất sau 20 năm mất tích, visual huyền thoại khiến thời gian cũng phải chịu thua

08:27 , 09/11/2025
HOT: Bắt gặp vợ chồng Phương Nhi thân thiết với SOOBIN, cùng nhau "quẩy" tại concert G-DRAGON!

HOT: Bắt gặp vợ chồng Phương Nhi thân thiết với SOOBIN, cùng nhau "quẩy" tại concert G-DRAGON!

07:58 , 09/11/2025
Khách Tây trầm trồ trước món đặc sản bình dân Việt Nam, nhận xét: "Đây là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn"

Khách Tây trầm trồ trước món đặc sản bình dân Việt Nam, nhận xét: "Đây là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn"

07:30 , 09/11/2025
Ở tuổi 58, tôi đã kiệt sức rồi, tôi hy vọng những người cao tuổi khác sẽ coi đây là lời cảnh báo

Ở tuổi 58, tôi đã kiệt sức rồi, tôi hy vọng những người cao tuổi khác sẽ coi đây là lời cảnh báo

07:10 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên