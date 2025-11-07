Bước đột phá “thuần khiết” nhưng đầy “mê hoặc” của Hermès

Nguồn cảm hứng từ hình khối và di sản Hermès

Từ lâu, Hermès đã gắn liền với những giá trị thẩm mỹ tinh giản, nơi đường nét và hình khối trở thành ngôn ngữ sáng tạo đặc trưng. Trong bộ sưu tập lần này, Gregoris Pyrpylis lấy cảm hứng từ hai hình dạng cơ bản nhưng biểu tượng trong nghệ thuật – hình tròn và hình vuông – để tạo nên một bản giao hưởng thị giác giữa sự mềm mại và cấu trúc.

Ông chia sẻ: “Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ hai hình khối cơ bản, thuần khiết và mang tính biểu tượng nhất trong hội họa và thiết kế: hình tròn và hình vuông. Chúng là nền tảng của mọi sáng tạo tại Hermès Beauty. Trong các tông màu lần này, ta bắt gặp những gam sắc mơ màng, gần như chạm vào bóng tối – gợi cảm giác thị giác đầy mê hoặc.”

Sự kết hợp giữa hai hình khối – tròn và vuông – cũng gợi nhắc đến lịch sử của Hermès, khi chiếc khăn lụa đầu tiên ra đời năm 1937 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thương hiệu. Hình vuông ấy đã trở thành biểu tượng trường tồn, nay được tái hiện qua một ngôn ngữ mỹ cảm mới – vừa cổ điển, vừa đương đại.

Rouge Hermès - Ba sắc hồng đầy cá tính

Cùng với bảng màu mắt, nhà thiết kế Pierre Hardy – người phụ trách thiết kế các vật phẩm cho Hermès Beauty – đã tiếp tục mang dấu ấn hình học vào thiết kế thân son Rouge Hermès. Những vòng tròn và hình vuông được sắp đặt xen kẽ, uốn lượn quanh thân son hình trụ, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động và tinh tế.

Ba sắc son trong bộ sưu tập phiên bản giới hạn gồm:

- 24 Rose Épure: Tông hồng nhẹ nhàng, tự nhiên, pha chút trầm ấm của gỗ hồng sắc. Chất son lì nhẹ, mang lại vẻ mềm mại, thanh thoát.

- 55 Rose Mauve: Sắc hồng thanh lịch pha ánh tím khói, gợi cảm giác sang trọng và chiều sâu. Chất son satin mịn mượt, tôn lên vẻ quyến rũ cổ điển.

- 69 Rose Primaire: Màu hồng magenta rực rỡ, nổi bật và mạnh mẽ, dành cho những ai yêu thích nét đẹp táo bạo. Chất son lì nhẹ, bền màu và cuốn hút.

Gregoris Pyrpylis chia sẻ: “Những sắc hồng này thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau – từ Rose Épure nhẹ nhàng như sương sớm, đến Rose Mauve đầy cuốn hút, và Rose Primaire mạnh mẽ, quyết đoán.”

Ombres d’Hermès - Cuộc đối thoại của ánh sáng

Bên cạnh dòng son Rouge Hermès, Hermès Beauty giới thiệu bảng màu mắt 12 Ombres Optiques – thiết kế hộp tròn đặc trưng do Pierre Hardy sáng tạo. Bên trong là bốn tông màu mới, được phối hợp để tạo nên cuộc đối thoại giữa các sắc độ và kết cấu khác biệt.

Bảng màu là sự hòa quyện giữa tím ngọc sâu thẳm, xám xanh mờ ảo, vàng ánh kim lấp lánh và xanh ngọc đậm đà, gợi cảm giác về một thế giới chuyển động giữa sáng và tối, giữa rực rỡ và trầm lắng. Các gam màu được thiết kế để linh hoạt sử dụng – có thể phối cùng nhau hoặc tách riêng, mang lại ánh nhìn tinh tế, quyến rũ.

Ba sắc sơn móng tay Les Mains Hermès

Bộ sưu tập phiên bản giới hạn Thu Đông 2025 còn được hoàn thiện với ba sắc sơn móng tay thuộc dòng Les Mains Hermès:

- 89 Violet Byzantin – tím huyền bí và sang trọng.

- 79 Jaune Impérial – vàng hoàng kim ấm áp.

- 91 Vert Écossais – xanh lục cổ điển, đậm chất thu đông.

Ba sắc màu này được chọn để tôn vinh tinh thần tự do và phóng khoáng của bộ sưu tập, đồng thời mang đến sự đồng điệu hoàn hảo với son và phấn mắt.

Như các bộ sưu tập trước, những thiết kế thuộc dòng Rouge Hermès và Ombres d’Hermès đều có thể thay lõi, giúp người dùng tái sử dụng và thay đổi màu sắc tùy ý. Đây là một phần trong nỗ lực của Hermès hướng đến sự sáng tạo bền vững – nơi vẻ đẹp, chức năng và trách nhiệm môi trường hòa làm một.

Bộ sưu tập Hermès Beauty phiên bản giới hạn Thu Đông 2025 sẽ chính thức ra mắt từ tháng 9 năm 2025, tại một số cửa hàng Hermès được chọn lọc trên toàn cầu. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật thiết kế, di sản thủ công và cảm hứng hình học hiện đại, bộ sưu tập là lời mời gọi bước vào thế giới nơi ánh sáng, hình khối và màu sắc cùng hòa quyện thành một vũ khúc thẩm mỹ đặc trưng của Hermès.