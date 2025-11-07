G-DRAGON tập duyệt chăm chỉ giữa trời mưa gió, tất cả đã hoàn thiện chờ fan Việt quẩy hết mình!

G-DRAGON có mặt tại sân khấu, tập duyệt dưới trời mưa

Tối 6/11, G-DRAGON hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cho hai đêm diễn 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Đây là lần thứ hai trong năm 2025 thủ lĩnh BIGBANG trở lại Việt Nam, tiếp tục khẳng định sức hút của “ông hoàng Kpop”. G-DRAGON đến Hà Nội bằng chuyên cơ, sau đó trở về một khách sạn hạng sang lưu trú.

G-DRAGON đã lên chuyên cơ sang Việt Nam từ ngày 6/11

Không nghỉ ngơi lâu, G-DRAGON đã trở lại làm việc ngay vào chiều 7/11. Khoảng 1 giờ chiều, nam ca sĩ di chuyển về Ocean Park - nơi tổ chức concert - để bắt tay vào buổi tập duyệt sân khấu. Đoàn xe của GD và ekip di chuyển kín đáo, anh đổi từ chiếc Bentley trắng sang Rolls-Royce đen, thể hiện đẳng cấp chuẩn “ông hoàng”. G-DRAGON đi cùng đội vệ sĩ, có dàn vệ sĩ thân tín và ekip quen thuộc. G-DRAGON không lộ mặt, nhưng thông qua ekip đi cùng và lộ trình hoạt động, có thể biết được nam idol đã có mặt tại sân khấu chuẩn bị cho 2 đêm diễn sắp tới.

Đoàn xe của G-DRAGON di chuyển đến khu vực tập duyệt

Nam idol không lộ mặt, tất cả đều được giữ kín

Khoảng 14 giờ, toàn bộ sân khấu bắt đầu test âm thanh. G-DRAGON và ekip bật đi bật lại ca khúc Drama, thỉnh thoảng GD đích thân test mic. Đáng chú ý, G-DRAGON ra sân khấu giữa lúc trời mưa vì ảnh hưởng của bão. Theo dự báo, Hà Nội trong hai ngày tới vẫn có khả năng mưa lớn, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Các fan đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cho tình huống thời tiết, còn ekip của G-DRAGON chắc chắn cũng có kế hoạch chi tiết để đảm bảo show diễn diễn ra trọn vẹn. Việt Nam là một trong những chặng hiếm hoi G-DRAGON biểu diễn dưới mưa, bởi thông thường các sân khấu của anh đều được tổ chức trong nhà hoặc mái vòm. Chính vì vậy, concert lần này được kỳ vọng sẽ là một trải nghiệm có 1-0-2 với cả nghệ sĩ lẫn ekip.

G-DRAGON thử âm thanh tại sân khấu ngày 7/11

G-DRAGON ở lại Ocean Park đến 18 giờ cùng ngày mới kết thúc buổi làm việc. G-DRAGON đã làm việc liên tục 5 tiếng để chuẩn bị cho show diễn quan trọng tại Việt Nam. Có thể thấy, anh hoạt động với cường độ cao, quy trình chuyên nghiệp và đặc biệt chăm chỉ, tận tâm với công việc, đúng tinh thần của một “nghệ sĩ cầu toàn” trong từng chi tiết nhỏ.

Đoàn xe của G-DRAGON rời khỏi sân khấu vào khoảng 18 giờ

Tính đến chiều 7/11, toàn bộ sân khấu đã được hoàn thiện. Hệ thống màn hình LED khổng lồ, dàn âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn concert quốc tế. Các khu vực check-in được bố trí khoa học, đồng thời công tác bảo mật được siết chặt, cấm hoàn toàn người không phận sự ra vào khu vực biểu diễn.

Các khu vực sân khấu chiều 7/11:

Loạt fan project “chói mắt” chào đón G-DRAGON

Tính đến chiều 7/11, hàng loạt hoạt động chào đón G-DRAGON đã được fandom Việt triển khai đồng loạt. Hình ảnh G-DRAGON xuất hiện trên nhiều màn hình LED lớn khắp Hà Nội, cờ phướn phủ kín các cung đường quanh khu vực Ocean City.

Cờ phướn khắp khu vực tổ chức concert (Ảnh - Chí Long Fanpage Vietnam):

Tại trung tâm thương mại gần địa điểm diễn ra concert, fan dựng photobooth hoành tráng theo hai concept: “G-DRAGON Übermensch” thần thái cool ngầu và “Mái nhà nhỏ của GD” với mèo cưng ZOA cùng loạt ảnh đáng yêu. Fan Việt tiếp tục cho thấy thế mạnh “chi khủng” khi các project đều được đầu tư tỉ mỉ, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

2 photobooth nịnh mắt fan làm theo đúng phong cách GD (ảnh: Chí Long Fanpage Vietnam):

Trước đó, fanpage đầu tàu đã phát động quyên góp thực hiện chuỗi project chào đón GD. Tính đến ngày 30/10, tổng số tiền quyên góp đã vượt 284 triệu đồng – một con số khẳng định sức mạnh và lòng nhiệt thành của cộng đồng fan Việt. Các project được chia thành 4 cấp độ “rồng hóa” theo mốc đóng góp, thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết trong cách fan tổ chức sự kiện.

Ở cấp độ 1 - Rồng lượn phố, fan sẽ được chiêm ngưỡng mascot DayG khổng lồ, 10.000 handbanner, booth photozone, banner lớn, trang trí thuyền tại Ocean Park 3 cùng quà tặng cho các donors.

Mức 2 - Rồng đu đưa, nâng cấp lên 20.000 handbanner, booth quy mô lớn hơn cùng toàn bộ hạng mục ở cấp 1.

Mức 3 - Rồng cháy sân, sẽ bùng nổ hơn nữa với project LED banner bí ẩn và 40.000 handbanner phủ kín khán đài.

Đỉnh cao là mức 4 - Rồng thăng hoa, nơi toàn bộ không gian quanh Ocean Park 3 được “rồng hóa” bằng photobooth đặc biệt, phướn trang trí và booth nâng cấp tối đa, tất cả đều triển khai ở quy mô cực đại, thể hiện độ chịu chơi đặc trưng của fan Việt.

Tất cả đã sẵn sàng cùng "quẩy" với "anh Long" ngày 8-9/11 tới đây!

Hiếm có nghệ sĩ Kpop nào được chào đón bằng chiến dịch fan project khủng như G-DRAGON. Từ “biển lightstick” rực sáng cho đến hàng chục ngàn banner đồng bộ, tất cả hứa hẹn biến hai đêm diễn tại Hà Nội thành một “đại tiệc Rồng” hoành tráng nhất trong lịch sử fandom Kpop tại Việt Nam.