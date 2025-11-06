BST túi hàng hiệu của Đoàn Di Băng: Hermès đựng cún cưng, Dior và Chanel để đi chợ

Nhắc đến Đoàn Di Băng, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai chữ chịu chơi. "Nữ đại gia quận 7" khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ khi liên tục khoe cuộc sống sang chảnh ngập mùi tiền: từ những chuyến du lịch đắt đỏ, căn biệt thự xa hoa giữa quận 7, dàn siêu xe bạc tỷ cho đến những lần shopping chi hàng tỷ đồng trong chớp mắt.

Cuộc sống sang chảnh "sặc mùi tiền" của Đoàn Di Băng.

Và tất nhiên, không thể không nhắc tới BST túi hiệu - niềm tự hào của "nữ đại gia chịu chơi" bậc nhất mạng xã hội. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1990 thường xuyên khiến dân tình hoa mắt với những màn khoe túi hiệu đến từ các nhà mốt danh tiếng hàng đầu thế giới, mỗi chiếc đều có giá trị khiến ai nghe cũng phải choáng.

BST túi hiệu của Đoàn Di Băng

Nhắc đến đẳng cấp của "tay chơi" túi hiệu, chắc chắn không thể bỏ qua Hermès - thương hiệu xa xỉ bậc nhất, biểu tượng quyền lực của giới thượng lưu. Những chiếc túi Hermès vốn không phải cứ có tiền là mua được, và đây cũng chính là thương hiệu được Đoàn Di Băng đặc biệt yêu thích. Trong bộ sưu tập của cô có đủ kiểu dáng từ Birkin đến Kelly, với nhiều màu sắc và phiên bản khác nhau, đủ để thấy độ chịu chi của "phú bà" này.

Đầu tiên phải nhắc tới mẫu túi Hermès Kelly da cá sấu Himalaya - chiếc túi được cưng nhất trong BST của Đoàn Di Băng. Giá của một chiếc Hermès Kelly Himalaya phụ thuộc vào các yếu tố và thường dao động từ 140.000 – 300.000 USD (khoảng 3,6 - 7,8 tỷ đồng).

Chiếc Hermès Birkin 30 Togo Gris Neve Grey Gold Hardware 2023 cũng là món đồ được Đoàn Di Băng yêu thích, thường xuyên xuất hiện cùng cô từ đời thường đến các sự kiện. Mẫu túi này có giá khoảng 450 triệu đồng.

Sở hữu chiếc Hermès Birkin 30 Epsom Green màu xanh trị giá khoảng 500 triệu đồng, Đoàn Di Băng vẫn "chơi lớn" khi thoải mái cho cún cưng vào túi mà chẳng ngại xước da.

Hay mẫu Birkin màu đen này cũng là túi được Đoàn Di Băng yêu thích khi liên tục xuất hiện cùng cô trong mọi khung hình. Chiếc túi Birkin này cũng có giá "sương sương" khoảng 400 triệu đồng.

Trong BST túi Hermès của Đoàn Di Băng, không thể không nhắc tới chiếc Birkin 30 Gold Togo Gold Hardware trị giá khoảng 770 triệu đồng. Mẫu túi với gam nâu caramel sang trọng và thiết kế kinh điển này dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Ngoài Birkin, nữ đại gia còn ưa chuộng các thiết kế Kelly của Hermès. Cô sở hữu chiếc túi Hermès Kelly Sellier 25 Vert Rousseau Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Đoàn Di Băng còn có chiếc Hermes Kelly 25 milkshake white epsom có giá ước tính khoảng 600 tới hơn 700 triệu đồng.

Bên cạnh Hermès, Đoàn Di Băng còn sở hữu loạt túi đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ khác. Trong đó có Louis Vuitton với mẫu Capucines BB có giá gần 200 triệu đồng, được cô yêu thích nhờ thiết kế sang trọng và tinh tế.

Mẫu túi Louis Vuitton Rivage BB được Đoàn Di Băng gọi vui là "xô nước đá". Không chỉ dùng như một phụ kiện thời trang, nữ đại gia còn cắm hoa trong chiếc túi có giá khoảng 135 triệu đồng này.

Mỹ nhân 8x sở hữu mẫu Gucci Women's Pink Small Half Moon Leather Handbag có giá khoảng 90 triệu đồng, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, màu đỏ nổi bật với thiết kế hình bán nguyệt ấn tượng.

Mẫu túi Chanel 22 có giá 177 triệu đồng nổi đỉnh đám một thời được Đoàn Di Băng dùng để đựng trái cây.

Những chiếc túi đến từ thương hiệu Goyard cũng nằm trong danh sách yêu thích của Đoàn Di Băng. Trong bộ sưu tập hàng hiệu của mình, cô sở hữu nhiều mẫu hiếm như Goyard Saigon màu hồng trị giá khoảng 200 triệu đồng hay Goyard Goyardine Belharra màu trắng có giá khoảng 120 triệu đồng – đều là những thiết kế được giới mộ điệu khao khát.