Quyết định của Đoàn Di Băng

Mới đây, thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978) cùng 2 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Trước thông tin này, netizen còn dành nhiều sự quan tâm đến động thái của Đoàn Di Băng - vợ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ.

Theo đó, trên MXH, Đoàn Di Băng quyết định giữ im lặng và không công khai bất cứ điều gì về cuộc sống từ cuối tháng 8 đến nay. Nội dung của bài đăng là cảnh báo xuất hiện nhiều tài khoản, trang bán hàng online lợi dụng, giả mạo để kinh doanh các sản phẩm có bao bì của Hanayuki và hình ảnh của cô.

Đoàn Di Băng

Bên cạnh đó, Đoàn Di Băng cũng khoá luôn bình luận trên kênh TikTok có 1,7 triệu người theo dõi của mình.

Gần đây nhất, MXH lan truyền hình ảnh Đoàn Di Băng và chồng - Nguyễn Quốc Vũ xuất hiện trong một quán ăn với vẻ ngoài giản dị. Song không rõ thời điểm và địa điểm chính xác mà “team qua đường” bắt gặp Đoàn Di Băng cùng chồng. Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng đây là hình ảnh gần nhất của Đoàn Di Băng.

Cũng chính vì việc Đoàn Di Băng “ở ẩn” mà không ít những lời đồn đoán xoay quanh cô cũng đều trở thành từ khoá lọt top tìm kiếm. Được quan tâm nhiều nhất là những tin đồn về việc Đoàn Di Băng đang mang thai, đã sinh con,...

Song trên MXH của người thân, bạn bè Đoàn Di Băng, khi được nhiều người hỏi đến, em gái của cô vẫn cho biết: “Mình vẫn gặp chị Băng mới đây nhưng không chụp hình thôi bạn”.

Ngoài ra vào ngày 13/10, cộng đồng mạng cũng bắt gặp Đoàn Di Băng bình luận vào bài đăng, tương tác với em gái của mình. Đây là những động thái hiếm hoi của cô trên MXH thời gian gần đây

Bài đăng gần nhất Facebook của Đoàn Di Băng

Cô cũng tắt bình luận trên TikTok

Lần hiếm hoi gần đây, netizen thấy Đoàn Di Băng bình luận với em gái trên MXH

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Thời gian đầu, cô được biết đến là một ca sĩ, tham gia một số dự án âm nhạc và biểu diễn nhưng sự nghiệp rất mờ nhạt, gần như không được biết tới.

Sau đó năm 2012, khi kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ, cô lui về xây dựng sự nghiệp kinh doanh, chăm sóc gia đình. Đoàn Di Băng tham gia điều hành các công ty liên quan đến mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Thế nhưng tên tuổi của cô gắn nhiều với những tranh cãi bởi loạt phát ngôn gây sốc.

Trên mạng, Đoàn Di Băng thường khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh, dùng đồ hiệu đắt đỏ, cho con ở trường học có học phí cao. Không những thế, cô còn nhiều lần khoe siêu xe, bất động sản của mình, tiêu biểu như việc thi công căn biệt thự 400 tỷ đồng. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TP. HCM).



Trước đây Đoàn Di Băng từng đăng tải nhiều về cuộc sống giàu có của mình

