Toàn cảnh bê bối của vợ chồng Đoàn Di Băng

Liên tiếp những sản phẩm bị thu hồi

Vào ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (địa chỉ: tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) sản xuất.

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, địa chỉ: đường số 6, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, mẫu sản phẩm Hanayuki Shampoo - chai 300 gam lấy tại Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai vi phạm giới hạn về chỉ tiêu vi sinh vật và phát hiện chứa 2-Phenoxyethanol, thành phần không có trong công thức đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của công ty.

Trước đó, Đoàn Di Băng thường xuyên quảng cáo trên các website, sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội sản phẩm Hanayuki Shampoo. Sản phẩm này được nữ ca sĩ giới thiệu là sản phẩm được các chuyên gia hàng đầu trong ngành nghiên cứu chế tạo từ các thành phần có nguồn gốc xuất xứ 100% thiên nhiên.

Đoàn Di Băng cũng quảng cáo khi sử dụng sản phẩm "các bạn hoàn toàn yên tâm không cần lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Sản phẩm này có công dụng ngăn ngừa rụng tóc, hỗ trợ cải thiện tình trạng gãy, chẻ ngọn hiệu quả".

Trước phản ứng từ cơ quan chức năng về việc sản phẩm của thương hiệu Hanayuki vi phạm quy định chất lượng, vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ, đại diện thương hiệu và đơn vị phân phối, đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội.

Trong chia sẻ của mình, Đoàn Di Băng cho biết trách nhiệm thuộc về phía nhà máy sản xuất, đồng thời khẳng định cô và ê-kíp đã ngừng kinh doanh toàn bộ sản phẩm còn lưu hành có liên quan đến đơn vị này để chờ kết quả điều tra, giám định chính thức.

Phía nhà máy sản xuất cũng đã lên tiếng xác nhận có lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, cho biết đây là sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty VB Group - doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc. Theo giải thích từ phía nhà máy, lỗi vi sinh khiến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn vi sinh, tuy nhiên “không ảnh hưởng đến chất lượng hay trải nghiệm của người tiêu dùng”.

Dù vậy, trong toàn bộ bài đăng, Đoàn Di Băng không đề cập đến trách nhiệm cá nhân của mình trong vai trò người đại diện thương hiệu Hanayuki, cũng như vai trò của chồng cô - người đứng đầu công ty hợp tác sản xuất sản phẩm này.

Phát ngôn trên mạng xã hội của Đoàn Di Băng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều, khi dư luận đặt câu hỏi về mức độ liên đới trách nhiệm của thương hiệu và người đại diện trước sự cố chất lượng sản phẩm đang bị điều tra.

Tiếp tục đến ngày 16/5, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (hộp 1 túyp 100g) do không đáp ứng quy định. Cụ thể, sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm, Cục Quản lý dược thu hồi lô sản phẩm với lý do chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng (SPF 2,4). (SPF là chỉ số đo lường khả năng của kem chống nắng trong việc bảo vệ da khỏi tia UVB - PV).

Theo phiếu công bố sản phẩm do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp cho sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Sunscreen Body, sản phẩm công dụng "bảo vệ da chống nắng, dưỡng da và làm trắng da toàn thân", không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF là 50 như trên nhãn sản phẩm lưu thông.

Mặc dù trước đó, sản phẩm này đã được Đoàn Di Băng quảng cáo “Hanayuki là kem chống nắng có chỉ số khá cao - SPF50+/PA++++. Các bạn có thể vô tư ra nắng suốt nửa ngày”. Cùng với đó, sản phẩm này cũng được Đoàn Di Băng được giới thiệu là có khả năng dưỡng da, cung cấp độ ẩm, làm trắng và mang lại hiệu quả toàn diện trong việc bảo vệ và cải thiện làn da.

Đến ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

Đây được đánh giá là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ cùng 2 người khác

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với 3 người, gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, cùng tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Theo điều tra, doanh nghiệp này do Đinh Văn Liên giữ chức Phó Tổng Giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu, đã hợp tác sản xuất sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại phường Chợ Lớn, quận 5, TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - làm Tổng Giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Nguyễn Quốc Vũ bị bắt

Khoảng tháng 1/2025, nhóm bị can đã sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Khám xét tại các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình sản xuất và buôn bán sản phẩm giả.

Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng Giám đốc công ty, tham gia trực tiếp sản xuất, còn Nguyễn Quốc Vũ đảm nhận việc phân phối, tiêu thụ hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của cả ba bị can đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

