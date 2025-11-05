Mạng xã hội "dậy sóng" sau khi chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng của ca sĩ, doanh nhân Đoàn Di Băng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan sản phẩm kem chống nắng mang nhãn hiệu Hanayuki.



"Từng kêu gọi cảnh giác với hàng giả, giờ bị bắt vì hàng giả"

Thông tin bắt giữ lan truyền nhanh chóng, thu hút hàng nghìn bình luận chỉ trong vài giờ trên các nền tảng như Facebook và TikTok. Phần lớn người dùng bày tỏ sự bất ngờ, thất vọng, trong khi một số khác cho rằng "điều này sớm muộn cũng xảy ra", bởi thương hiệu Hanayuki từng nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc tên trong các thông báo thu hồi, xử lý sản phẩm vi phạm.

Hai bài đăng trên trang cá nhân của chồng Đoàn Di Băng bị "đào" lại

Một trong những chủ đề được nhắc lại nhiều nhất là hai bài đăng cuối cùng trên Facebook cá nhân của ông Nguyễn Quốc Vũ. Trong bài viết ngày 27-8, ông thông báo: "Công ty TNHH TMDV VB Group tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược", đồng thời khẳng định doanh nghiệp không phân phối và không bán bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường cho đến khi được cơ quan chức năng cho phép trở lại. Ông cũng cảnh báo người tiêu dùng đề phòng các tài khoản mạo danh thương hiệu Hanayuki, Đoàn Di Băng hoặc cá nhân ông, nhằm tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Thông tin bắt giữ chồng Đoàn Di Băng lan truyền nhanh chóng, thu hút hàng nghìn bình luận chỉ trong vài giờ trên các nền tảng mạng xã hội

Chính vì vậy, khi thông tin ông bị bắt vì cáo buộc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả được công bố, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng đây là "nghịch lý khó tin".

Một tài khoản viết: "Cách đây chưa đầy 3 tháng anh ấy còn đăng bài kêu gọi người dân cảnh giác với hàng giả, ai ngờ giờ chính công ty bị điều tra vì hành vi đó". Trong khi đó, một số ý kiến khác tỏ ra không bất ngờ, cho rằng "đây là điều sớm muộn cũng xảy ra thôi, vì các sản phẩm của Hanayuki liên tục bị cơ quan quản lý cảnh báo trong thời gian qua".

Bài đăng cũ gây tranh cãi trở lại

Cùng với đó, bài viết có tiêu đề "Thông báo thu hồi sản phẩm" được ông Vũ đăng giữa tháng 5 cũng đang bị cộng đồng mạng "đào lại". Bài viết dẫn thông báo số 1425/QLD-MP của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm "mặt nạ Thera Amino Anti-Wrinkle Mask do VB Group phân phối", vì nhãn gốc ghi thiếu ba thành phần so với hồ sơ công bố.

Khi đó, ông Vũ khẳng định đây chỉ là "lỗi ghi nhãn, không ảnh hưởng đến chất lượng" và công ty sẵn sàng hoàn tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, thông báo này từng gây tranh cãi gay gắt, với nhiều bình luận yêu cầu doanh nghiệp minh bạch hơn về quy trình sản xuất và công bố sản phẩm.

Theo ghi nhận, từ sau bài viết ngày 27-8, ông Nguyễn Quốc Vũ không còn đăng tải bất kỳ nội dung nào trên trang cá nhân hay fanpage. Trong khi đó, bà Đoàn Di Băng (người thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong các video và bài đăng về đời sống, công việc kinh doanh) cũng gần như im ắng trong hơn hai tháng qua. Trước thời điểm này, cả hai được biết đến là một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Việt Nam, thường xuyên chia sẻ hoạt động kinh doanh, đời sống và làm đẹp, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Nhiều người hâm mộ để lại bình luận dưới các bài đăng cũ của cả hai vợ chồng này rằng "vẫn chờ Di Băng lên tiếng".