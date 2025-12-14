Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ, xử lý Đinh Mộng Duy

14-12-2025 - 09:16 AM | Xã hội

Công an xác định, năm 2019, Duy quen chị L trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý Đinh Mộng Duy (sinh năm 1999, trú tại xã Xà Phiên, Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 12 năm 2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt Kiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy.

Bước đầu, Công an phường xác định, năm 2019, Duy quen chị L trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo để kết bạn với chị L. Các tài khoản này thường kể chuyện là Việt Kiều bên Mỹ, có người nhà bị bệnh hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình. Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, chị L đã chuyển khoản cho Duy rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Mộng Duy - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến năm 2022, chị L tâm sự với tài khoản ảo của Duy là cần người giới thiệu cho bạn là chị H. Duy lại tiếp tục lập tài khoản faebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà sang, xe sang, có nhiều tài sản. Đối tượng nhắn với chị H là sắp về Việt Nam và hứa hẹn "sẽ cưới" chị H. Đến tháng 9/2025, Duy dùng nick facebook hỏi vay chị H số tiền 2 triệu đồng.

Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền. Sau đó, chị H bắt đầu nghi ngờ “bạn trai Việt Kiều” và đến Công an phường Yên Hòa để trình báo. Cùng thời điểm này, chị L (nạn nhân bị bạn trai Việt Kiều trên mạng lừa suốt 5 năm qua) cũng đến Công an phường tố giác sự việc.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu thu thập được từ các bị hại, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

