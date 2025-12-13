Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip gây phẫn nộ: Chồng túm tóc, đấm vợ tới tấp như kẻ thù, mặc con nhỏ khóc thét hoảng loạn dưới sàn nhà

13-12-2025 - 12:30 PM | Xã hội

Hành động của gã chồng vũ phu trong đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bạo hành vợ ngay trước mặt con nhỏ, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 9/12.

Trong clip, khi bé trai nằm khóc thét dưới sàn nhà, người đàn ông được cho là chồng liên tục túm áo, giật tóc và đấm vợ tới tấp như trút giận vào "kẻ thù". Mặc cho người vợ cố gắng né tránh, chống trả nhưng gã chồng vũ phu vẫn không dừng tay, liên tục giáng xuống những cú đánh dữ dội.

Sau khi bị hành hung, người vợ hoảng sợ ôm con chạy vội ra khỏi nhà như để thoát khỏi trận đòn. Dù nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ, nhưng đoạn clip sau khi lan truyền đã tạo làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ.

Người vợ nhanh chóng bế theo con nhỏ đi khỏi nhà để tránh những trận đòn từ chồng

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận gay gắt, kêu gọi cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, cho rằng bạo lực gia đình không thể biện minh bằng bất kỳ lý do nào. Không ít người bày tỏ xót xa cho đứa trẻ khi phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh ngay trong chính ngôi nhà của mình, đồng thời mong người vợ sớm nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

