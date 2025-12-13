Truy nã Nguyễn Văn Lũy sinh năm 1988

Công an TP Hà Nội cho biết hiện đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy (sinh năm 1988), thường trú tại xã Đa Phúc, huyện Sóc Sơn (cũ), để điều tra về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 8/2022, Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Xuân Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng này đã mua ma túy từ Nguyễn Văn Lũy.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 31/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lũy về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Lũy. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng này có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0692196731, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.