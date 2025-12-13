Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa đông bắc: Miền Bắc trời chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ, nhiều nơi mưa to

13-12-2025 - 09:49 AM | Xã hội

Hà Nội ban ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, ngày 13/12, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trong ngày 13/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4- 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 13/12 trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 13-14/12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển rét. Từ đêm 13 đến ngày 14/12 có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc vào chiều 13/12 - Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong ngày và đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, ở khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Trời rét đậm, có nơi rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các vùng ngày 13/12

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa Đến Huế

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Theo Trang Anh

