274 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13-12-2025 - 06:51 AM | Xã hội

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai và tại nhiều nút giao trong nội đô Hà Nội đã ghi nhận hàng loạt phương tiện vi phạm như không thắt dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi sai làn.

Từ 12h ngày 11/12 đến 12h ngày 12/12/2025, hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên các tuyến đường tại Hà Nội và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận lượng phương tiện lớn cùng nhiều hành vi vi phạm giao thông.

Tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận 13.889 lượt phương tiện di chuyển, tốc độ trung bình khoảng 70 km/h. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp không thắt dây an toàn. Không ghi nhận trường hợp nào sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Toàn bộ vi phạm đã được chuyển đến chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Trong khi đó, hệ thống camera AI thí điểm tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) tiếp tục cho thấy hiệu quả rõ rệt khi tự động phát hiện 45 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 176 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chủ yếu là vượt đèn đỏ (1 ô tô và 175 xe máy). Không có trường hợp đi ngược chiều được ghi nhận.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI cũng phát hiện 1 trường hợp đi sai làn đường.

Tất cả các vi phạm đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe để xem vi phạm.

Theo Nam an

Đời sống và pháp luật

