Thông tin quan trọng liên quan đến sổ đỏ, người dân cả nước phải biết rõ để đảm bảo quyền lợi

12-12-2025 - 19:30 PM | Xã hội

Một bước tiến lịch sử trong quản lý đất đai vừa được công bố: Hàng chục triệu thửa đất đã được gắn mã ID duy nhất theo tọa độ thực tế. Giờ đây, thay vì phải photo giấy tờ nộp cho tổ dân phố, người dân có thể tự cập nhật thông tin Sổ đỏ ngay trên ứng dụng VNeID.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an vừa tổng kết chiến dịch 90 ngày "làm sạch" dữ liệu đất đai với những kết quả ấn tượng. Theo đó, gần 70 triệu thửa đất đã được gắn mã định danh duy nhất (ID). Bước tiến này là nền tảng để người dân có thể tra cứu thông tin bất động sản trực tiếp trên ứng dụng VNeID trong tương lai gần.

Thông tin quan trọng liên quan đến sổ đỏ, người dân cả nước phải biết rõ để đảm bảo quyền lợi- Ảnh 1.

Mỗi thửa đất sẽ có một "Căn cước" riêng gồm 12 ký tự

Để chấm dứt tình trạng tranh chấp, trùng lặp hay số liệu không khớp, cơ quan chức năng đã xây dựng mã định danh (ID) duy nhất cho từng thửa đất. Mã này là một chuỗi 12 ký tự, được mã hóa dựa trên vị trí địa lý chính xác (kinh độ và vĩ độ) của thửa đất đó trên thực tế.

Tính đến nay, đã có 69,7 triệu thửa đất được gắn mã định danh thành công sau quá trình rà soát và làm sạch dữ liệu. Việc này đảm bảo thông tin đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", làm cơ sở để tích hợp đồng bộ vào hệ thống VNeID.

Tiện ích mới trên VNeID: Ngồi nhà "nộp" Sổ đỏ, không cần bản photo

Trước đây, để đối soát dữ liệu, nhiều nơi người dân phải nộp bản photocopy Sổ đỏ cho tổ dân phố, gây bất tiện và lo ngại về bảo mật. Tuy nhiên, với phiên bản cập nhật VNeID 2.2.4, người dân đã có thể tự tay thực hiện việc này.

Thực tế, do thời gian rà soát ngắn hoặc chủ đất không có mặt tại địa phương, vẫn còn khoảng 7,6 triệu giấy chứng nhận chưa được thu thập dữ liệu. Việc tích hợp tính năng này trên VNeID là giải pháp "cứu cánh" giúp người dân chủ động bảo vệ quyền lợi tài sản của mình.

Hướng dẫn 3 bước cập nhật Sổ đỏ lên VNeID cực nhanh

Người dân cần chuẩn bị sẵn Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và điện thoại đã cài VNeID kích hoạt định danh mức 2 để thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, tìm và chọn mục "Cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Bước 2: Chọn "Tạo mới" -> Chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 3: Điền thông tin và Tải ảnh:

Hệ thống sẽ tự điền họ tên và số định danh cá nhân.

Người dân nhập Số hiệu giấy chứng nhận và Địa chỉ thửa đất (bắt buộc).

Chụp ảnh hoặc tải file Sổ đỏ (định dạng PDF, PNG, JPG) lên ứng dụng.

Nhấn gửi yêu cầu để hoàn tất. Thông tin sẽ được chuyển về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xác minh.

Chỉ sau 15 ngày triển khai thí điểm, đã có hơn 126.000 lượt người dân chủ động cung cấp thông tin qua kênh này.

Mục tiêu cuối cùng của việc gắn mã định danh là minh bạch hóa thị trường. Khi cơ sở dữ liệu hoàn thiện, mọi thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sẽ được tích hợp trên VNeID.

Điều này đồng nghĩa trong tương lai, người dân có thể tra cứu pháp lý bất động sản, kiểm soát tài sản và thậm chí thực hiện các giao dịch chuyển nhượng ngay trên không gian mạng, giảm thiểu tối đa rủi ro và thủ tục hành chính rườm rà.

Thông tin quan trọng liên quan đến VNeID của tất cả người dân cả nước

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

