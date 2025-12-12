Quảng Ngãi: Hai lãnh đạo chủ chốt được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau

Sáng 12-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Điệu đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-12-2030.

Đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Văn Tưởng đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-12-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Thái Văn Tưởng (trái) cùng ông Nguyễn Văn Điệu (phải)

Ông Nguyễn Văn Điệu (56 tuổi, quê xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND TP Kon Tum (cũ), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (cũ), Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Thái Văn Tưởng (45 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai), trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ khoa học chính trị, cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum (cũ), Bí thư Huyện ủy Đắk Glei (cũ), Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thanh tra và ngoại vụ trong việc đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.