Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi: Hai lãnh đạo chủ chốt được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau

12-12-2025 - 16:45 PM | Xã hội

Chánh Thanh tra và Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi được điều động, thay đổi vị trí lẫn nhau.

Sáng 12-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Điệu đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-12-2030.

Đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Văn Tưởng đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-12-2030.

Quảng Ngãi: Điều động lãnh đạo mới trong ngành Thanh tra và Ngọai vụ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Thái Văn Tưởng (trái) cùng ông Nguyễn Văn Điệu (phải)

Ông Nguyễn Văn Điệu (56 tuổi, quê xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND TP Kon Tum (cũ), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (cũ), Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Thái Văn Tưởng (45 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai), trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ khoa học chính trị, cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum (cũ), Bí thư Huyện ủy Đắk Glei (cũ), Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thanh tra và ngoại vụ trong việc đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Theo T.Trực

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2025, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2025, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng Nổi bật

Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới?

Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới? Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 12-12: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 12-12: Xổ số miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

16:18 , 12/12/2025
CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ

15:40 , 12/12/2025
Quyết định đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến tất cả ô tô, xe máy xăng toàn quốc, ai cũng nắm được

Quyết định đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến tất cả ô tô, xe máy xăng toàn quốc, ai cũng nắm được

15:00 , 12/12/2025
Bắt khẩn cấp Tạ Thị Nga và 4 người đàn ông

Bắt khẩn cấp Tạ Thị Nga và 4 người đàn ông

14:40 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên