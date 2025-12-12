Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết định đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến tất cả ô tô, xe máy xăng toàn quốc, ai cũng nắm được

12-12-2025 - 15:00 PM

Phó Thủ tướng vừa ký quyết định "mở đường" cho lộ trình mới.

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 46/2025/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Quyết định này đã mở đường cho lộ trình mới: từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì phải được phối trộn thành E10.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất giải pháp điều hành, bảo đảm giá xăng E10 không gây bất lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên phạm vi cả nước. Theo quy định mới, từ ngày 1/6/2026, tất cả thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92.

Việc chuyển đổi này nhằm đồng bộ hóa thị trường nhiên liệu sinh học và nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong giao thông.

Xăng E10 có gì vượt trội?

Theo cơ quan quản lý, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% mang lại nhiều lợi ích như giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra ổn định cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Nhiều thử nghiệm và thực tế sử dụng tại địa phương cho thấy E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất phương tiện.

Thực tế thời gian qua cho thấy tỷ lệ tiêu thụ E10 vẫn ở mức thấp, chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn và khu vực có hạ tầng bán lẻ hiện đại. Tại một số tỉnh miền núi và vùng sâu, người dân vẫn e ngại do thói quen dùng xăng truyền thống và hạn chế về cơ sở phối trộn ethanol.

Ngoài ra, biến động giá ethanol và mức chênh lệch chưa lớn giữa E5 và RON95 khiến doanh nghiệp chưa tích cực quảng bá E10. Việc áp dụng bắt buộc từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ giúp nhiên liệu sinh học phát triển bền vững hơn.

So sánh xăng E10 và RON 95: Thành phần, chỉ số octan và tác động môi trường

Việc sử dụng E10 được xem là một giải pháp giúp giảm ô nhiễm không khí và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngược lại, RON 95 do không chứa hoặc chứa rất ít ethanol nên tác động môi trường lớn hơn, phát thải nhiều khí độc hại hơn trong quá trình sử dụng.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

