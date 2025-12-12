Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Tạ Thị Nga và 4 người đàn ông

12-12-2025 - 14:40 PM | Xã hội

5 đối tượng liên quan vụ giết người đã bị bắt sau 5 giờ gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tối 10/12/2025 tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh khiến một người đàn ông tử vong.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975), đều trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Đoàn Văn Hùng, Tạ Văn Teng, Tạ Thành Châm, Tạ Thị Nga (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 10/12, ông Giáp Văn Mong (SN 1965), trú tại thôn Bùi, xã Ngọc Thiện, đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Nhóm đối tượng đã có hành vi trói, đánh, đấm, đá khiến ông Mong tử vong. Trong quá trình xô xát, đối tượng Hậu cũng bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an xã Ngọc Thiện, Công an xã Tân Yên cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra.

Chỉ sau 5 giờ xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

