Danh sách số điện thoại tuyệt đối không nghe, không gọi video Zalo để tránh bẫy lừa đảo "thổi bay" tài khoản ngân hàng

12-12-2025 - 12:16 PM | Xã hội

Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe máy, không gọi lại và không thực hiện cuộc gọi video (Zalo, Facetime) với những số này để tránh sập bẫy chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đã tinh vi hơn rất nhiều khi không chỉ dừng lại ở các cuộc gọi thoại thông thường mà còn sử dụng công nghệ Deepfake (giả mạo khuôn mặt và giọng nói) để thực hiện cuộc gọi video. Chúng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng, sử dụng AI để tạo ra khuôn mặt và bối cảnh y như thật nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu định danh tài khoản hoặc chuyển tiền để "phục vụ điều tra". Vì vậy, việc nhận biết và chặn đứng các cuộc gọi từ đầu số lạ ngay từ bước đầu tiên là biện pháp phòng vệ quan trọng nhất.

Danh sách số điện thoại tuyệt đối không nghe, không gọi video Zalo để tránh bẫy lừa đảo "thổi bay" tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng các đầu số trong nước quen thuộc như 1900, 024 (Hà Nội), 028 (TP.HCM) để đánh lừa sự mất cảnh giác của người dân. Tuy nhiên, không phải tất cả các số bắt đầu bằng mã vùng này đều an toàn. Dưới đây là danh sách đen các số điện thoại cụ thể đã bị cảnh báo:

Đối với đầu số 1900, hãy tránh xa các số: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441, 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199

Đối với đầu số cố định 024, các số sau thường xuyên quấy rối hoặc lừa đảo: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044.

Đối với đầu số 028, danh sách đen bao gồm: 02899964439, 02856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142.

Người dân khi nhận được cuộc gọi từ các số trên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào, đồng thời nên thực hiện chặn số và báo cáo spam trên thiết bị.

Ngoài ra, người dùng cần đặc biệt lưu ý không bắt máy hoặc gọi lại vào các đầu số quốc tế lạ, thường xuất phát từ các khu vực châu Phi hoặc các đảo nhỏ, vì đây có thể là các cuộc gọi vệ tinh cước phí cao hoặc lừa đảo viễn thông. Danh sách các mã vùng cần chặn ngay lập tức bao gồm: +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng điểm mặt chỉ tên một số số điện thoại quốc tế cụ thể đã bị ghi nhận có dấu hiệu lừa đảo như: +8919008198, +4422222202, +22382271520, +22379262886, +22375260052. Nếu thấy các số này hiển thị trên màn hình, hãy từ chối cuộc gọi ngay lập tức.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

