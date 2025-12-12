Tài khoản bất ngờ nhận 330 triệu "từ trên trời rơi xuống", người đàn ông lập tức báo công an

Chiều ngày 3/12, khi anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại phường Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ nhận được thông báo biến động số dư từ tài khoản ngân hàng ACB. Không phải là một khoản tiền nhỏ, con số hiển thị trên màn hình lên tới 330 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản ghi tên "Bui Duc Thai" - một cái tên hoàn toàn xa lạ mà anh chưa từng quen biết hay có giao dịch làm ăn.

Thay vì nảy sinh lòng tham trước số tiền "từ trên trời rơi xuống", phản ứng đầu tiên của anh Phong là sự lo lắng. Anh lập tức rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ, hỏi han người thân xem có ai gửi tiền nhờ giữ hộ hay không, nhưng câu trả lời đều là không. Lúc này, anh Phong chắc chắn rằng đây là một sự cố chuyển nhầm và người ở đầu dây bên kia hẳn đang vô cùng hoảng loạn khi mất đi một số tiền lớn đến vậy.

Không chần chừ, anh Phong đã chủ động liên hệ ngay với tổng đài ngân hàng ACB để thông báo sự việc, đồng thời nhanh chóng đến trình báo tại Công an phường Gò Vấp. Mong muốn duy nhất của anh lúc đó là làm sao để xác minh và trả lại tiền cho người gửi sớm nhất có thể.

Anh Nguyễn Thanh Phong (ở giữa) đã chuyển trả số toàn bộ số tiền đã tiền chuyển khoản nhầm của Anh Bùi Đức Thái (áo trắng)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Gò Vấp đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định chủ nhân của số tiền 330 triệu đồng là anh Bùi Đức Thái, một người dân ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên nhân của sự việc hy hữu này xuất phát từ một phút bất cẩn khi thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Ngày hôm đó, anh Thái định chuyển tiền cho người thân, nhưng do sơ suất đã nhập sai thông tin khiến toàn bộ số tiền "đi lạc" vào tài khoản của anh Phong.

Sau chuỗi ngày lo lắng, đến ngày 10/12, câu chuyện đã đi đến một cái kết có hậu ngay tại trụ sở Công an phường Gò Vấp. Anh Thái đã có mặt để gặp ân nhân của mình. Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của các cán bộ công an, anh Phong đã thực hiện thủ tục chuyển trả lại nguyên vẹn 330 triệu đồng cho anh Thái.

Cái bắt tay giữa hai người đàn ông và nụ cười nhẹ nhõm của người nhận lại tài sản đã khép lại sự cố đầy may mắn này. Hành động đẹp và sự tử tế, minh bạch của anh Nguyễn Thanh Phong không chỉ giúp người chuyển nhầm tìm lại được tài sản lớn mà còn lan tỏa niềm tin về lòng tốt vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.



