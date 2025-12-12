Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất

12-12-2025 - 09:27 AM | Xã hội

Lấy ý kiến người dân về việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) vừa ban hành công văn về việc đăng tải thông tin đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo nội dung công văn, căn cứ luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân trong việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng nhất đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trong đó, giai đoạn tháng 8-2019 đến tháng 6-2024, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1-2022 đến tháng 6-2024, ông là Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân không phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân không phải chịu thuế Nổi bật

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

VIDEO: Người vi phạm giao thông ôm đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

VIDEO: Người vi phạm giao thông ôm đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

07:48 , 12/12/2025
Tin vui cho hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước: Một khoản tiền tăng lên 70-100% ngay tháng sau

Tin vui cho hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước: Một khoản tiền tăng lên 70-100% ngay tháng sau

07:22 , 12/12/2025
Toàn cảnh vụ đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc: Hé lộ chuỗi tình tiết rúng động đến màn kịch che giấu tội ác

Toàn cảnh vụ đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc: Hé lộ chuỗi tình tiết rúng động đến màn kịch che giấu tội ác

06:59 , 12/12/2025
Bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh

Bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh

22:50 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên