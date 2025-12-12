Toàn cảnh vụ đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc: Hé lộ chuỗi tình tiết rúng động đến màn kịch che giấu tội ác

Ngày 11/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".

Theo thông tin trên Vnexpress, theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam Bộ, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, Trang mắc bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm vừa, giai đoạn bệnh tiến triển. Tại thời điểm gây án và hiện tại, Trang hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Trần Nguyễn Thu Trang tại cơ quan công an. Ảnh:Công an Lâm Đồng

Ngoài việc Trang "có bệnh tâm thần", cơ quan công tố cũng ghi nhận cô có thêm một số tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình anh Tín yêu cầu bồi thường 2,1 tỷ đồng, gồm 750 triệu đồng thiệt hại xe, 1,2 tỷ đồng tổn thất tinh thần và chi phí mai táng.

Ở tội Giết người, Trang bị truy tố khung hình phạt 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; còn tội Hủy hoại tài sản khung hình phạt 10-20 năm.

Cho mèo ăn thử xyanua trước khi cho người tình uống

Bảo Tuổi trẻ dẫn lại từ hồ sơ vụ việc, Trần Nguyễn Thu Trang và ông M.H.V. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) có quan hệ yêu đương nam nữ từ khoảng năm 2022. Đến cuối tháng 8-2024, Trang và ông V. phát sinh mâu thuẫn. Trang cho rằng ông V. lừa dối tình cảm của Trang và do áp lực kinh tế gia đình nên nảy sinh ý định giết chết ông rồi tự sát.

Trang lên Facebook đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận 7 viên xyanua của một người giao hàng (không rõ tên, địa chỉ), Trang kiểm tra lại có phải là xyanua không bằng cách lấy một phần nhỏ của một viên hòa vào nước cho mèo uống.

Hiện trường tai nạn tại khu vực đèo Bảo Lộc trước đó

Thấy mèo trúng độc và chết ngay sau đó, Trang tiếp tục nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi ni lông hàn kín cất giữ.

Ngày 20/10/2024, ông V. lái ô tô đến phòng trọ của Trang ở TP.HCM để chở Trang về nhà cha mẹ Trang tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chơi. Tại đây, Trang và ông V. có quan hệ tình dục với nhau một lần.

Khoảng 16h cùng ngày, ông V. lái ô tô chở Trang quay về TP.HCM. Trước khi đi, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho ông ly cà phê để lên xe uống.

Lúc này, Trang nảy sinh ý định sẽ dùng chất độc xyanua để đầu độc giết ông V.. Trên đường về, tới quốc lộ 30 đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, lợi dụng lúc ông V. tập trung lái xe, Trang dùng áo khoác che ly cà phê, một tay lấy túi ni lông chứa chất độc xyanua cất trong túi xách cho vào ly cà phê.

Sau khi uống cà phê khoảng 3 phút, ông V. có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, mở cửa và gục xuống đường. Trang biết ông V. đã bị trúng độc, nên xuống xe nhờ người dân gần đó giúp đưa ông lên xe và chở về TP.HCM.

Khi đến gần một vựa trái cây ven đường ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Trang mở cửa kính vứt ly cà phê có pha chất độc xuống đường, sau đó đi vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận -Trung Lương - TP.HCM.

Khi xe đến đoạn gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, dừng xe lại kiểm tra, Trang phát hiện ông V. đã tử vong.

Trang tiếp tục lái xe đến phòng trọ của mình tại phường Tân Thuận (TP.HCM) để vào nhà cất đồ. Khi vào phòng trọ, Trang lấy một lượng nhỏ xyanua đã nghiền vào tờ giấy, pha vào ly nước cam để trên xe và đổ bỏ toàn bộ số xyanua đã nghiền còn lại vào bồn rửa tay và xả nước.

Sau đó, Trang lấy toàn bộ số viên xyanua còn lại xé túi ni lông, ném qua hàng rào lưới B40 phía sau nhà, khu vực kênh rạch. Trang ra xe uống ly nước cam có pha chất độc để tự tử thì bị ngất trên xe.

Lao xe xuống đèo Bảo Lộc sau khi đầu độc người tình

Sau đó, ngày 21/10, Trang lái ô tô chở thi thể ông V. lên đèo Bảo Lộc. Tại đèo Bảo Lộc, Trang đã lái ô tô qua lại nhiều lần để tìm vị trí. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (21.10), tại Km 104 +440 thuộc quốc lộ 20, khu vực đèo Bảo Lộc (địa phận xã Đại Lào,TP.Bảo Lộc), Trang lái ô tô chở thi thể ông V. lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe lao xuống vực, các túi khí trong xe ô tô bung ra, Trang bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Sau khi đưa Trang đi cấp cứu, công an xác định có dấu hiệu bất thường nên khám nghiệm tử thi ông V.; sau đó xác định ông V. đã chết trước khi xe lao xuống vực. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp Trang để điều tra hành vi giết người.

Trang được lực lượng chức năng giải cứu sau khi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nên chiều 20.10, khi Trang và ông V. đi cùng ô tô từ Đồng Tháp về TP.HCM, Trang đã dùng xyanua đặt mua trên mạng trước đó để đầu độc ông V.

VKS nhận định hành vi của Trang đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền được sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.