Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải là ai?

Báo VOV dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vào khoảng 13h35 ngày 11/12, tổ tuần tra của Đội CSGT số 8 (TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 429, đoạn thuộc xã Phượng Dực, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, biển số có dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Đại uý Nguyễn Duy Điệp (sinh năm 1987), cán bộ đội, được giao đưa phương tiện mang biển số 29AA-182.89 về chốt. Khi đang dắt xe, người vi phạm bất ngờ vòng ra phía sau, ôm giữ cả người và xe rồi xô đẩy mạnh vào đầu ô tô 30M-302.09 đang di chuyển ngược chiều.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, đại úy Hiệp bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải. Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT nhanh chóng xoay người may mắn tránh bị bánh xe tải chèn qua.

Hình ảnh đối tượng Minh đẩy Đại úy Nguyễn Duy Điệp cùng chiếc xe máy vào đầu ô tô tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Đối tượng vi phạm được xác định là Đặng Từ Minh (sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, Hà Nội).

Trao đổi với tờ VTC Newws, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố Đặng Từ Minh về tội giết người.