Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/12), một bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du 13–14/12 có rét đậm, vùng núi cao rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Phú Thọ, phía Đông Sơn La, phía Đông Lào Cai có mưa vừa – mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ chiều và đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Đêm mai, không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa to tại miền Bắc (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 12 và ngày 13/12

Thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.