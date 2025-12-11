Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to đến rất to
Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, từ đêm mai, miền Bắc mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/12), một bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.
Khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du 13–14/12 có rét đậm, vùng núi cao rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Phú Thọ, phía Đông Sơn La, phía Đông Lào Cai có mưa vừa – mưa to, có nơi mưa rất to.
Từ chiều và đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 12 và ngày 13/12
Thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 19-26 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 14-25 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 18-25 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-25 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-30 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.
Đời sống và pháp luật