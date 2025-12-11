Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TPHCM truy tìm bà Nguyễn Thị Quế Chi

11-12-2025 - 18:49 PM | Xã hội

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra thông báo truy tìm bà Nguyễn Thị Quế Chi, đại diện pháp luật Công ty TNHH Mỹ phẩm S.

Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được trình báo xảy ra tại phường 13, quận 8 cũ (nay là phường Phú Định, TPHCM).

Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM đã thông báo truy tìm Nguyễn Thị Quế Chi (31 tuổi, đại diện pháp luật Công ty TNHH Mỹ phẩm S., nơi dòng tiền bị chiếm đoạt chuyển đến).

Theo hồ sơ, trưa 4-12-2024, bà V.T.H (46 tuổi) nhận cuộc gọi từ người phụ nữ xưng là "Hiền", cán bộ thuế phường.

Người này yêu cầu bà H. đến Chi cục Thuế quận 8 cập nhật thông tin thuế thu nhập cá nhân. Do bận việc, bà H. nhờ bạn là bà C.K.N (48 tuổi) hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, bà H. tiếp tục nhận cuộc gọi yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo "Nguyễn Thanh Hiền" để hướng dẫn làm việc.

Làm theo yêu cầu, bà H. chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn. Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ bị lừa đảo nên bà H. báo công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định số tiền của bà H. đã được chuyển đến tài khoản Công ty L. sau đó chuyển đến tài khoản của Công ty TNHH Mỹ phẩm S.

Qua xác minh, tài khoản Công ty TNHH L. do bà N.T.M.H (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đứng tên. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra tháng 4-2025, người phụ nữ này khẳng định không đứng tên hay biết gì về tài khoản trên.

Đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm S., ngày 2-7-2025, ngân hàng xác nhận người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Quế Chi. Xác minh tại địa phương, bà Chi có đăng ký thường trú nhưng thường xuyên vắng mặt. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Quế Chi đến Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để làm việc.

Địa chỉ tại 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM (trụ sở Công an phường Bình Đông).Ai biết thông tin về bà Chi, vui lòng thông báo cho điều tra viên Phạm Hào Hiệp theo số điện thoại 0938.511.226.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

