Kết quả xổ số hôm nay, 11-12: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

11-12-2025 - 17:16 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 11-12, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh có giải đặc biệt là ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận có giải đặc biệt với dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 11-12, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

