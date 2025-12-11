Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang

11-12-2025 - 16:43 PM | Xã hội

Người đàn ông 46 tuổi từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ rồi đến nhà rủ bé gái quen qua mạng xã hội đi chơi thì bị gia đình trình báo công an.

Ngày 11-12, Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về nghi vấn "bắt cóc" xảy ra tại ấp Rạch Ruộng B, xã Trần Văn Thời.

Theo thông tin ban đầu, trưa 10-12, bà N.T.H. (60 tuổi) trình báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện ông T.T.N. (46 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) có hành vi bắt cóc cháu ngoại của bà là N.T.V. (14 tuổi).

Theo kết quả xác minh của công an, ông N. và V. quen biết nhau thông qua mạng xã hội vào khoảng tháng 11-2025. Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin thể hiện tình cảm và hẹn gặp mặt.

Ngày 9-12, ông N. từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ gần nhà V. để gặp nhau. Sau đó, V. gửi vị trí nhà cho N.

Khoảng 11 giờ ngày 10-12, ông N. thuê xe ôm chở đến nhà rủ V. đi chơi, ăn uống nhưng V. từ chối vì chưa xin phép bà ngoại.

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AI

Vụ việc được xác minh là hiểu lầm, không có dấu hiệu "bắt cóc trẻ em". Từ sự việc trên, Công an xã Trần Văn Thời đề nghị người dân thận trọng khi đọc, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh tạo ra hoang mang, ảnh hưởng đến trật tự địa phương.


Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân không phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân không phải chịu thuế Nổi bật

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đã bắt được Bùi Duy Thắng

Đã bắt được Bùi Duy Thắng

15:48 , 11/12/2025
Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

Các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

15:35 , 11/12/2025
Người từ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Người từ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

15:15 , 11/12/2025
Cơ quan Thuế Thanh Hóa nói gì về tiệm vàng doanh thu 5.000 tỉ đồng, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng?

Cơ quan Thuế Thanh Hóa nói gì về tiệm vàng doanh thu 5.000 tỉ đồng, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng?

14:59 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên