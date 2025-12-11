Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đã bắt được Bùi Duy Thắng

11-12-2025 - 15:48 PM | Xã hội

Bùi Duy Thắng là đối tượng bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hương Cần đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Duy Thắng, sinh năm 1981, trú tại phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắk theo Quyết định truy nã số 14 ngày 4/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 (cũ), TPHCM về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng tượng truy nã Bùi Duy Thắng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân, Công an xã đã kịp thời phát hiện, tổ chức bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và người dân.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

