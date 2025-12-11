Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Trần Thị Hương và nhiều phụ nữ, công an ra cảnh báo nóng

11-12-2025 - 12:58 PM | Xã hội

Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai lực lượng mật phục, bắt quả tang nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa" ăn tiền.

Ngày 8/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và 9 đối tượng về tội đánh bạc xảy ra tại địa bàn xã Thác Bà.

Trước đó ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can Đặng Văn Thanh, sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Chằm, xã Thác Bà về tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát mật phục, bắt Trần Thị Hương và nhiều phụ nữ - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan trong vụ án (Ảnh: Công an Lào Cai).

Đồng thời khởi tố 9 bị can phạm tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự gồm:

Hà Huy Hùng, sinh năm 1976, trú tại thôn Ngòi Tu, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai;

Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1968, trú tại thôn Đa Cốc, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai;

Nhữ Thị Thành, sinh năm 1957, trú tại tổ 4, phường Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Nguyễn Thị Nhân, sinh năm 1963, trú tại tổ 14, phường Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Trần Thị Hương, sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Đức, xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang;

Trần Văn Sinh, sinh năm 1984, trú tại thôn Thành Công 1, xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Triệu Thị Tuyết, sinh năm 2000, trú tại thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai;

Trần Thị Thu Trang, sinh năm 1994, trú tại xóm Đồng Hòa, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ;

Hà Thị Sang, sinh năm 1979, trú tại thôn Làng Mấy, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 25/11, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng, Công an xã Thác Bà phát hiện tại khu đồi cây gia đình ông Nguyễn Văn Hậu (thôn Đồng Chằm) xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động đánh bạc.

Công an xã Thác Bà đã chủ động báo cáo, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai triển khai lực lượng mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa" ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 37 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Cảnh sát mật phục, bắt Trần Thị Hương và nhiều phụ nữ - Ảnh 2.

Bộ Công an ra cảnh báo "nóng" khi người dân nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này

