Từ 15/12, vi phạm điều sau có thể bị phạt tiền đến 12 triệu đồng

11-12-2025 - 11:01 AM | Xã hội

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với một số hành vi và bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ - thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP – sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định mới có nhiều điểm điều chỉnh, trong đó nổi bật là việc tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm.

Giữ nguyên mức phạt cơ bản, bổ sung thêm hình thức cảnh cáo

Các hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 282 vẫn giữ mức phạt 500.000 - 1.000.000 đồng như Nghị định 144. Tuy nhiên, nghị định mới bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo, mở rộng khung áp dụng đối với các vi phạm nhẹ.

Tăng gấp đôi mức phạt với nhiều hành vi

Từ khoản 2 đến khoản 4 Điều 10, mức phạt đều tăng gấp đôi so với quy định trước. Cụ thể:

- Phạt 2 - 4 triệu đồng đối với các hành vi: tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin cư trú; mua, bán, cho thuê, cho mượn giấy tờ cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật; cơ sở lưu trú không thông báo từ 1 đến 3 người lưu trú; cầm cố hoặc nhận cầm cố giấy tờ cư trú.

- Phạt 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi: cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình nhằm vụ lợi; cơ sở lưu trú không thông báo từ 4 đến 8 người lưu trú; cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; không chấp hành việc kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng.

Vi phạm nặng có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Một số hành vi được xếp vào nhóm nghiêm trọng và chịu mức phạt cao nhất từ 8 - 12 triệu đồng, gồm: cung cấp thông tin, giấy tờ sai sự thật để đăng ký thường trú, tạm trú; làm giả hoặc sử dụng dữ liệu cư trú giả; cơ sở lưu trú không thông báo từ 9 người lưu trú trở lên.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên thì có thể bị phạt tiền từ 8 - 12 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài hình phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện liên quan và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

