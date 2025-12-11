Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

583 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11-12-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Trong đó có nhiều trường hợp chủ xe máy vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 12h00’ ngày 9/12/2025 đến 12h00’ ngày 10/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 129 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm.

Danh sách 129 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Trước đó, từ 12h00’ ngày 8/12/2025 đến 12h00’ ngày 9/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 176 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm.

Danh sách 176 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Từ 12h00’ ngày 7/12/2025 đến 12h00’ ngày 8/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 148 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm.

Danh sách 148 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Ngày 9/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 30/11 đến 07/12/2025.

Theo thông báo, có tổng số 407 trường hợp vi phạm được hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận. Trong đó có 329 trường hợp ô tô và 78 trường hợp mô tô (xe máy).

Danh sách cụ thể 78 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Chạy quá tốc độ: 18 trường hợp

26AM-018.23; 12AA-001.03; 12H1-490.24; 29B2-113.71; 98B1-839.61; 98B3-084.84; 99E1-376.78; 99G1-097.71; 11AM-028.04; 11V1-031.88; 17B7-388.02; 21D1-213.54; 24V1-277.16; 36AD-603.55; 36M1-269.56; 98F1-283.25; 98K1-233.11; 98K1-368.86.

Vượt đèn đỏ: 60 trường hợp

98G1-155.57; 98AC-056.03; 98B3-745.09; 98B3-360.99; 98B1-919.94; 29D1-309.39; 98B3-979.59; 98B2-930.18; 98B3-584.07; 98B2-026.45; 99AA-613.52; 99AA-970.82; 98B2-695.64; 98D1-862.98; 98AA-114.20; 98B3-731.65; 98B3-104.75; 98B3-948.37; 98B1-590.88; 98B3-666.08; 98B3-248.55; 98D1-332.25; 36G1-101.46; 99AA-989.01; 98AE-037.04; 99AA-830.06; 98K1-176.41; 98K1-283.91; 98B1-966.92; 98M1-232.34; 98AA-288.04; 98B3-433.76; 98E1-576.63; 98B3-281.09; 98B2-449.65; 99K1-405.70; 98AA-306.63; 98B2-166.70; 98B3-391.71; 98MÐ1-159.38; 98B3-169.37; 98B3-383.61; 98AH-081.50; 99AA-970.82; 36AC-662.12; 99AA-005.94; 98B1-263.66; 98B1-969.10; 98B2-574.26; 98B3-544.98; 98AA-115.45; 98B3-430.24; 98K1-106.75; 98B3-911.78; 99G1-593.88; 98B2-875.03; 98B2-148.33; 98AA-328.45; 98B2-594.19; 98B1-414.98

Ngày 1/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 20/10/2025 đến ngày 31/10/2025. Theo danh sách, có 52 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 52 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Tổng hợp: Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Bộ Công an nêu đề xuất quan trọng liên quan đến bằng lái xe của người dân cả nước

Bộ Công an nêu đề xuất quan trọng liên quan đến bằng lái xe của người dân cả nước Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét đậm, thấp nhất dưới 5°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét đậm, thấp nhất dưới 5°C

09:40 , 11/12/2025
Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên 18 tuổi

Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên 18 tuổi

09:15 , 11/12/2025
Bắt tạm giam "Tổng giám đốc" Nguyễn Văn Điệp

Bắt tạm giam "Tổng giám đốc" Nguyễn Văn Điệp

08:47 , 11/12/2025
Truy tìm Thái Thị Thu Hà 31 tuổi

Truy tìm Thái Thị Thu Hà 31 tuổi

08:00 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên