Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên 18 tuổi

11-12-2025 - 09:15 AM | Xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh, 18 tuổi về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ngày 9-12 đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh (SN 2007, ngụ thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên 18 tuổi - Ảnh 1.

Trần Tuấn Anh - đối tượng truy nã đặc biệt về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"

Trước đó, ngày 5-12, Trần Tuấn Anh đã bị khởi tố bị can với tội danh trên quy định tại Khoản 2, Điều 151 Bộ Luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Tuấn Anh là lao động tự do và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 24-7. Nơi cư trú trước khi bỏ trốn là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Về đặc điểm nhận dạng, đối tượng có nốt ruồi cách 2 cm trên sau mép trái.

Quyết định truy nã cho biết, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã tới cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: số 1 đường Đinh Điền, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Hải, điện thoại: 0987.831.678.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

