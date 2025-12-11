Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị được phong cấp bậc hàm đại tá, làm Giám đốc Bệnh viện 19-8

Chiều 10-12, tại Bệnh viện 19-8, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chủ trì buổi lễ.

Đại tá, PGS-TS Nguyễn Tiến Quang, tân Giám đốc Bệnh viện 19-8. Ảnh: Trần Hằng

Theo quyết định số 9789/QĐ-BCA ban hành cùng ngày, Bộ Công an tiếp nhận PGS-TS-BS Nguyễn Tiến Quang vào lực lượng Công an nhân dân, phong cấp bậc hàm Đại tá chuyên môn nghiệp vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện 19-8.

PGS Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1977, quê xã Kẹp, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện 19-8, ông là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị (thuộc Bộ Y tế). Ông từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K.

Phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ, Đại tá, PGS-TS Nguyễn Tiến Quang bày tỏ vinh dự và xúc động, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm ở cương vị mới. Ông cam kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện 19-8 phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, làm chủ và tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như ung thư, can thiệp tim mạch, hồi sức cấp cứu, y học hạt nhân…, tiến tới y học chính xác và y học cá thể hóa.

PGS Quang nhấn mạnh chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức phải được đặt lên hàng đầu, không được phép thỏa hiệp.

Ông cũng cho biết sẽ đẩy mạnh đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và công nghệ. Bệnh viện 19-8 đặt mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu của Bộ Công an trong xây dựng bệnh viện số, quản trị thông minh, liên thông dữ liệu y tế. Đồng thời, bệnh viện sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ chuyên môn với các cơ sở y tế đầu ngành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện 19-8

Tân Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết sẽ xây dựng môi trường làm việc kỷ cương nhưng nhân văn, chuyên nghiệp song vẫn giàu cảm hứng, để mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng có cơ hội phát triển năng lực, được ghi nhận và cống hiến xứng đáng. Ông nhấn mạnh đào tạo, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bệnh viện 19-8 trong hệ thống y tế Công an nhân dân. Ông đề nghị Đại tá Nguyễn Tiến Quang, trên cương vị Giám đốc Bệnh viện 19-8, tiếp tục kế thừa và phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo để đưa bệnh viện phát triển mạnh hơn, xứng đáng là đơn vị nòng cốt, bệnh viện đầu ngành của lực lượng.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ công bố

Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho Đại tá Quang sớm triển khai các chương trình trọng điểm của bệnh viện, trong đó có việc hoàn thiện thủ tục thành lập Trung tâm Tim mạch; cùng tập thể Đảng ủy lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; phát triển các kỹ thuật sâu và khó; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế, qua đó thu hút người bệnh và phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trước đó, ngày 1-12, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định điều động Thiếu tướng Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, giữ chức Giám đốc Bệnh viện 199 (TP Đà Nẵng), đơn vị đầu ngành y tế Công an nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.