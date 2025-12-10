Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 10 tỉ đồng: Sự thật về “Sếp Giang”

Ngày 10-12, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Hoàng Tiến (36 tuổi; ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Đối tượng Trần Hoàng Tiến đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh H.L

Tiến là nhân viên tín dụng tại chi nhánh Tiền Giang của một ngân hàng trên địa Đồng Tháp. Do đánh bạc qua mạng và nợ nhiều người nên Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Theo đó, Tiến đưa ra thông tin khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để ông D.S.H. (30 tuổi; ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho vay tiền với lãi suất 1%/ngày.

Nhầm kéo dài thời gian trả nợ, Tiến đã tạo tài khoản Zalo giả danh "Sếp Giang" rồi nhắn tin với tài khoản "Trần Tiến" với nội dung bị kiểm toán kiểm tra, rồi chụp màn hình nội dung tin nhắn này gửi cho ông H. xem nhằm cố tình trì hoãn việc trả nợ.

Từ ngày 29-7-2024 đến 11-10-2024, Tiến vay của ông H. nhiều lần với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, chỉ trả được 1,2 tỉ đồng.

Do Tiến trì hoãn việc trả nợ và cố tình lánh mặt nên ông H. đã tố giác hành vi của Tiến đến cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự, Tiến còn nhờ bạn là P.V.N. (37 tuổi; ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long), cũng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu ông V.T.H. (50 tuổi; ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho Tiến vay hơn 1 tỉ đồng.

Khoản vay này không làm hợp đồng, thỏa thuận lãi suất 0,6%/ngày. Tiến đã trả được 110 triệu đồng.

Đến ngày 17-10-2024, do không có khả năng trả nợ, Tiến thừa nhận toàn bộ số tiền vay không dùng để đáo hạn ngân hàng mà để nạp tiền chơi đánh bạc trên mạng, trả nợ và tiêu xài cá nhân.