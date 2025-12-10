Khám xét khẩn cấp đối với Mai Hồng Phước

Trước đó, ngày 30/11, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của anh Q.T.L. về việc bị mất một xe máy trị giá khoảng 43 triệu đồng tại nhà trọ.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh và sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng xác định, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, có 2 đối tượng đi xe máy vào khu nhà trọ, thực hiện hành vi bẻ khóa và chiếm đoạt tài sản, sau đó di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cán bộ Công an phường làm việc với đối tượng Mai Hồng Phước (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).

Đến 3h ngày 2/12, lực lượng Công an phường đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Mai Hồng Phước.

Qua khám xét, Công an phường Tân An thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ hành vi trộm cắp. Đấu tranh khai thác, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện 7 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố.

Qua test nhanh đối tượng dương tính với ma túy và đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện, Công an phường Tân An đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.