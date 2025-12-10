Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở của Trần Minh Phát sinh năm 2005

10-12-2025 - 11:42 AM | Xã hội

Khám xét nơi ở, công an phát hiện Trần Minh Phát làm điều mờ ám trong phòng trọ.

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Phát (20 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Mỹ Phước Tây phát hiện Phát thuê trọ tại khu phố 3 và có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí trái phép. Ngay tối 28/11, lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ của Phát, thu giữ một khẩu súng kiểu Rulo ổ quay, bên trong có hai viên đạn kim loại cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc giao dịch mua bán.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Phát tại xã Thạnh Phú, cơ quan Công an phát hiện nhiều vỏ đạn chưa rõ chủng loại, dụng cụ chế tạo súng, bộ phận nòng súng, 3 dao tự chế và 4 vật có hình dáng như súng Rulo.

Khám xét nơi ở của Trần Minh Phát sinh năm 2005 - Ảnh 1.

Chân dung Trần Minh Phát. Ảnh: CA Đồng Tháp

Công an phường Mỹ Phước Tây đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra, Viện KSND khu vực 4 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan chức năng, Phát khai nhận trong khoảng hơn hai tháng qua đã tự tìm kiếm và học cách chế tạo súng qua các video trên Youtube. Đồng thời, đối tượng đặt mua mô hình súng cao su, ổ quay và linh kiện liên quan trên mạng xã hội để lắp ráp thành súng hoàn chỉnh rồi bán với giá từ 3–4 triệu đồng/khẩu.

Phát cũng thừa nhận đã chế tạo và bán nhiều khẩu súng cho người khác tại một số xã, phường trong tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng

Lật tẩy màn trốn thuế tinh vi của tiệm vàng Kim Chung: Lập chục tài khoản cá nhân, có tài khoản "chạy" 163 tỷ trong 2 tháng Nổi bật

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế Nổi bật

Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

11:16 , 10/12/2025
Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Anh Cường SN 1989

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Anh Cường SN 1989

10:59 , 10/12/2025
Lộ diện người nhận 350 triệu đồng 'chạy giảm án' của trùm giang hồ Vi 'ngộ'

Lộ diện người nhận 350 triệu đồng 'chạy giảm án' của trùm giang hồ Vi 'ngộ'

10:25 , 10/12/2025
Truy nã Nguyễn Tùng Dương sinh năm 2009

Truy nã Nguyễn Tùng Dương sinh năm 2009

10:11 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên