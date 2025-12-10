Khám xét nơi ở của Trần Minh Phát sinh năm 2005

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Phát (20 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Mỹ Phước Tây phát hiện Phát thuê trọ tại khu phố 3 và có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí trái phép. Ngay tối 28/11, lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ của Phát, thu giữ một khẩu súng kiểu Rulo ổ quay, bên trong có hai viên đạn kim loại cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc giao dịch mua bán.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Phát tại xã Thạnh Phú, cơ quan Công an phát hiện nhiều vỏ đạn chưa rõ chủng loại, dụng cụ chế tạo súng, bộ phận nòng súng, 3 dao tự chế và 4 vật có hình dáng như súng Rulo.

Chân dung Trần Minh Phát. Ảnh: CA Đồng Tháp

Công an phường Mỹ Phước Tây đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra, Viện KSND khu vực 4 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan chức năng, Phát khai nhận trong khoảng hơn hai tháng qua đã tự tìm kiếm và học cách chế tạo súng qua các video trên Youtube. Đồng thời, đối tượng đặt mua mô hình súng cao su, ổ quay và linh kiện liên quan trên mạng xã hội để lắp ráp thành súng hoàn chỉnh rồi bán với giá từ 3–4 triệu đồng/khẩu.

Phát cũng thừa nhận đã chế tạo và bán nhiều khẩu súng cho người khác tại một số xã, phường trong tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.