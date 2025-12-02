Bắt giữ, khám xét nơi ở của Châu Thanh Long

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 1/12 cho biết, Công an phường Long Hưng đã bắt giữ 2 đối tượng Lương Quang Nhựt (34 tuổi) và Châu Thanh Long (35 tuổi) cả 2 đều ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 25/11, Công an Phường Long Hưng phát hiện Nhựt đang tàng trữ 01 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy) tại nhà ở tổ 5, Khu phố 2. Qua đấu tranh, Nhựt khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt.

2 đối tượng Lương Quang Nhựt (bên trái) và Châu Thanh Long cùng tang vật - Ảnh: CA Đồng Nai

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Công an đã bắt Long khi đang mang 01 gói ma túy đi bán cho người nghiện trên địa bàn Khu phố 2, khám xét nơi ở của Long cơ quan công an thu giữ thêm 03 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy). Qua đấu tranh Long khai nhận đã 2 lần bán ma túy cho Nhựt.

Hiện Công an phường Long Hưng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.