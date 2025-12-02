Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thị Chung

02-12-2025 - 19:05 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Chung đã trộm cắp nhiều tài sản giá trị gồm vàng, sổ tiết kiệm, tiền mặt.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Tiên Hoa gần đây đã kịp thời làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/11/2025, Công an xã Tiên Hoa tiếp nhận tin báo của bà Đ.T.L, sinh năm 1949, trú tại thôn Điềm Đông, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên về việc bà bị mất trộm tài sản ngay tại nhà riêng. 

Theo trình báo, khoảng 7h50’ ngày 24/11/2025, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặc áo khoác xanh, đeo khẩu trang và đi xe đạp điện không biển số đến nhà bà L xin nước uống. Đối tượng sử dụng chiêu trò đánh lạc hướng bà L, rồi tự ý vào buồng ngủ, trộm cắp túi xách màu đen trong tủ quần áo, trong đó có nhiều tài sản giá trị gồm vàng, sổ tiết kiệm, tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thị Chung- Ảnh 1.

Công an xã trích xuất camera, nhận diện đối tượng nghi vấn. Ảnh: CA Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Hoa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/11/2025, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên là Nguyễn Thị Chung, sinh năm 1973, trú tại thôn Diệt Pháp, xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 

Tại cơ quan Công an, Chung đã thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi vứt túi xách, giấy tờ của bị hại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, lực lượng Công an thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thị Chung- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Chung tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Hưng Yên

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Chung để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

