Người dân hãy cắt đứt liên lạc ngay khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn dưới đây
Công an Hà Nội thông tin, thời gian qua, xuất hiện các đối tượng mạo danh nhân viên nhân ngân hàng gọi điện cho người dân mời phát hành thẻ tín dụng.
Từ đó các đối tượng lấy thông tin của khách hàng và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
Để phòng chống lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân:
Tuyệt đối không cung cấp các thông thẻ ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, căn cước cho bất kỳ ai.
Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua thư điện tử (email), tin nhắn (SMS) hoặc mạng xã hội.
Chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng.
