Bắc Ninh có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

05-12-2025 - 11:24 AM | Xã hội

Ông Trần Huy Phương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc bầu cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Trần Huy Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh được giới thiệu để bầu vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả ông Trần Huy Phương được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 67/67.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy Phương (thứ 3 bên phải).

Ông Trần Huy Phương, sinh năm 1981, quê quán xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phương từng trải qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên, kiểm tra viên, Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Tại tỉnh Bắc Ninh (cũ), ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Phương là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh).

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

