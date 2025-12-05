Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã Nguyễn Đăng Quân sinh năm 1986

05-12-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Nếu ai phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Quân ở đâu, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Quân, sinh năm 1986, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội về tội “Giả mạo trong công tác”.

Quyết định trên dựa trên kết quả điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 và “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số địa phương khác.

Truy nã Nguyễn Đăng Quân sinh năm 1986 - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đăng Quân (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đăng Quân.

Nếu ai phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (số điện thoại: 0692609545), Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Điều tra viên Dương Văn An (số điện thoại: 0983.222.288) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy nã Bùi Thu Huyền sinh năm 1992

Truy nã Bùi Thu Huyền sinh năm 1992 Nổi bật

Bắt ông trùm Mai Văn Tới sinh năm 2001

Bắt ông trùm Mai Văn Tới sinh năm 2001 Nổi bật

Miền Bắc có nơi dưới 12 độ, miền Trung vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Miền Bắc có nơi dưới 12 độ, miền Trung vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

09:42 , 05/12/2025
Thủ đoạn lừa đảo hàng nghìn tỷ của ông trùm Mai Văn Tới

Thủ đoạn lừa đảo hàng nghìn tỷ của ông trùm Mai Văn Tới

09:07 , 05/12/2025
Hình ảnh tuyến đường Hà Nội "lạ lẫm" những ngày này

Hình ảnh tuyến đường Hà Nội "lạ lẫm" những ngày này

08:38 , 05/12/2025
Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

08:26 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên