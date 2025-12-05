Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt ông trùm Mai Văn Tới sinh năm 2001

05-12-2025 - 07:03 AM | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của Mai Văn Tới và 28 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can.

Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 4/12 cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặc biệt lớn trên không gian mạng do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2023, Mai Văn Tới sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) thuê địa điểm và móc nối tuyển dụng khoảng 70 người Việt Nam sang làm việc. Nhóm này sử dụng mạng xã hội dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo trên sàn nhị phân JPX.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an Thanh Hoá Các đối tượng trong đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Thủ đoạn của nhóm được thực hiện quy mô qua 4 bước: "Bắt khách", "Nuôi khách", "Khách vào tiền" và "Giết khách". Ban đầu, chúng thả cho nạn nhân thắng và rút được tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi người chơi nạp số tiền lớn vào các nhóm Telegram, hệ thống sẽ can thiệp gây thua lỗ liên tiếp hoặc báo lỗi sai nội dung, treo lệnh... để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định hàng nghìn người trên cả nước đã sập bẫy. Chỉ tính riêng từ 23/6 đến 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng 32 điện thoại và nhiều thiết bị điện tử.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

