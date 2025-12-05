Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Ngày 4-12, đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM cho biết Thi hành án dân sự Khu vực 9 đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông (KCN Tân Bình), để bảo đảm việc thi hành án về trả nợ lương, BHXH cho người lao động. Việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ kết thúc khi công ty và ông An thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Nhằm ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, tẩu tán, thay đổi hiện trạng tài sản, Thi hành án dân sự Khu vực 9 còn ban hành quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty TNHH Vinh Thông là quyền sử dụng 7.400 m2 đất tại lô III-17, nhóm Công nghiệp III, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, TP HCM.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông nợ lương, BHXH kéo dài khiến người lao động bức xúc

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, do bị nợ gần 8 tỉ đồng tiền lương và BHXH, 137 công nhân công ty này đã ủy quyền cho các cán bộ thuộc LĐLĐ TP HCM khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Các bản án và quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại tòa án đều nêu rõ Công ty TNHH Vinh Thông có trách nhiệm thanh toán nợ lương, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp còn thiếu cho người lao động. Tuy nhiên, hết thời gian tự nguyện thi hành án, công ty này vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình.



