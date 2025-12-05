Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh

05-12-2025 - 07:20 AM | Xã hội

Hàng trăm ngàn người tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang được chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12 này.

BHXH Việt Nam đã có công văn 3145/BHXH-TCKT, cho phép chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và 2-2026) trong kỳ chi trả tháng 12 tại 4 tỉnh chịu thiệt hại nặng do thiên tai: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đang chi trả 3 tháng lương hưu, trợ cấp cho người dân 4 tỉnh - Ảnh 1.

Thông báo chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp của BHXH tỉnh Gia Lai. Ảnh: BHXH

Cơ quan BHXH đã cấp kinh phí để các địa phương chi trả gộp cho cả người nhận bằng tiền mặt và qua tài khoản. Với nhóm nhận tiền mặt, BHXH địa phương phối hợp bưu điện xây dựng phương án chi trả, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, linh hoạt, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát.

Những trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng nhưng sau đó từ trần sẽ được thu hồi đúng quy định. Người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không thể đến điểm chi trả sẽ được bưu điện hỗ trợ phát tiền tại nhà.

Chính sách nhằm giúp người dân có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026. BHXH yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát quá trình chi trả, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT cấp thuốc 60-90 ngày cho bệnh nhân mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt. Khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ BHYT, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh kịp thời.

Những ngày qua, BHXH 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã và đang thực hiện chi trả lương, trợ cấp gộp 3 tháng cho người dân địa phương.

Theo BHXH tỉnh Gia Lai, người hưởng nhận qua tài khoản sẽ được chi trả từ ngày 1-12, còn người nhận trực tiếp tại các điểm chi trả của bưu điện bắt đầu từ ngày 5-12. Toàn tỉnh có hơn 43.000 người được nhận gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Trước đó, BHXH Đắk Lắk đã thông báo kế hoạch chi trả gộp nhằm hỗ trợ kịp thời người hưởng trong bối cảnh đời sống bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các đơn vị BHXH cơ sở phối hợp chính quyền và bưu điện để tổ chức chi trả an toàn, đúng đối tượng, phù hợp điều kiện từng khu vực, không để gián đoạn quyền lợi.

Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh - Ảnh 2.

Lãnh đạo BHXH Lâm Đồng thăm hỏi người hưởng trong kỳ chi trả. Ảnh: BHXH

Tại Khánh Hòa, từ ngày 1-12, BHXH tỉnh đã chuyển tiền cho người hưởng qua tài khoản cá nhân; với nhóm nhận tiền mặt bắt đầu chi lương, trợ cấp từ ngày 5-12.

BHXH Lâm Đồng chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 57.000 người hưởng, trong đó hơn 42.900 người nhận qua tài khoản cá nhân từ ngày 1-12. Với hình thức tiền mặt, bưu điện chi trả từ ngày 5 đến 10 hằng tháng. Bưu điện tại địa phương hỗ trợ phát tiền tại nhà cho người cao tuổi, neo đơn, ốm đau hoặc khó khăn đi lại, bảo đảm người hưởng nhận đủ và đúng hạn.

Theo D.Thu

Người lao động

