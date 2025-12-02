Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác

02-12-2025 - 13:45 PM | Xã hội

Trước đó, nhóm này đã gây ra vụ hỗn chiến náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân và an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Văn Anh Tài (Sinh năm: 1995), Nguyễn Ngọc Sơn (Sinh năm: 1998), Hồ Văn Lâm (Sinh năm: 2006) cùng trú tại xã Nam Phước, Tp. Đà Nẵng); Nguyễn Văn Triều (Sinh năm: 1995), Ngô Bảo Thiêm (Sinh năm: 1996); Nguyễn Ngọc Vương (Sinh năm: 1991); Trương Thành Diện (Sinh năm: 1992) cùng trú tại xã Duy Xuyên, Tp. Đà Nẵng; Nguyễn Trương Đình Ngộ (Sinh năm: 2006), Lê Văn Nhật Anh (Sinh năm: 2006) Phan Huỳnh Phước Nghị (Sinh năm: 2004) cùng trú tại xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác- Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Văn Anh Tài và Trương Thành Diện nên vào khoảng 19h ngày 20/7, Trương Thành Diện đã đi cùng với 3 người bạn đến khu vực Đông Cầu Chìm (phía trước quán nhậu Trí Văn) thuộc thôn Mỹ Hoà, xã Nam Phước để gặp nhóm của Văn Anh Tài nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, các đối tượng trong nhóm của Văn Anh Tài gồm Tài, Sơn, Vương, Ngộ, Anh, Lâm, Nghị, Thiêm, Triều đã dùng cây rựa, vỏ chai bia, ly thuỷ tinh, ghế nhựa đánh nhóm của Diện. Diện tức giận vì bị đánh nên đã cầm ghế nhựa, tay đánh lại nhóm của Tài.

Vụ việc gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của người dân, tạo tâm lý hoang mang và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

