Bắt tạm giam Trương Văn Bạch sinh năm 1986

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào ngày 18/11/2025, khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc tại đám cưới của anh D.V.N sinh năm 1995, trú tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố tỉnh Hà Tĩnh có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng. Công an xã Hương Phố kịp thời tiếp nhận thông tin, tiếp cận địa điểm xảy ra nổ súng.

Ảnh: CQCA

Xác định đây là một vụ việc phức tạp, có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cuộc sống của bà con Nhân dân; bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình thực hiện, Công an xã Hương Phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, xác minh khéo léo, tỷ mỉ, phân tích kỹ lương các nội dung, tình tiết của vụ việc. Đến ngày 19/11/2025, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ, thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định Trương Văn Bạch sinh ngày 09/6/1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng thực hiện hành vi nổ s.úng tại đám cưới của anh D.V.N (tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Ảnh: CQCA

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh D.V.N sinh năm 1995, tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố đối tượng đã sử dụng 1 khẩu súng để bắn chỉ thiên lên trời. Cơ quan Công an xã thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Kết quả trên thể hiện sự kiên quyết, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an xã Hương Phố trong đấu tranh trấp áp các loại tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Hiện Công an xã Hương Phố đã bàn giao vụ việc, đối tượng và tang vật có liên quan cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.