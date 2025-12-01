Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Trương Văn Bạch sinh năm 1986

01-12-2025 - 22:59 PM | Xã hội

Nổ súng bắn chỉ thiên tại một đám cưới, đối tượng Trương Văn Bạch vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào ngày 18/11/2025, khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc tại đám cưới của anh D.V.N sinh năm 1995, trú tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố tỉnh Hà Tĩnh có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng. Công an xã Hương Phố kịp thời tiếp nhận thông tin, tiếp cận địa điểm xảy ra nổ súng.

Bắt tạm giam Trương Văn Bạch sinh năm 1986- Ảnh 1.

Ảnh: CQCA

Xác định đây là một vụ việc phức tạp, có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cuộc sống của bà con Nhân dân; bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình thực hiện, Công an xã Hương Phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, xác minh khéo léo, tỷ mỉ, phân tích kỹ lương các nội dung, tình tiết của vụ việc. Đến ngày 19/11/2025, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ, thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định Trương Văn Bạch sinh ngày 09/6/1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng thực hiện hành vi nổ s.úng tại đám cưới của anh D.V.N (tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắt tạm giam Trương Văn Bạch sinh năm 1986- Ảnh 2.

Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Ảnh: CQCA

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh D.V.N sinh năm 1995, tại thôn Phố Hoà, xã Hương Phố đối tượng đã sử dụng 1 khẩu súng để bắn chỉ thiên lên trời. Cơ quan Công an xã thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Kết quả trên thể hiện sự kiên quyết, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an xã Hương Phố trong đấu tranh trấp áp các loại tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Hiện Công an xã Hương Phố đã bàn giao vụ việc, đối tượng và tang vật có liên quan cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Chi Chi

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/12, sau khi chuyển nhà cần làm ngay thủ tục quan trọng này kẻo mất tiền triệu

Từ 15/12, sau khi chuyển nhà cần làm ngay thủ tục quan trọng này kẻo mất tiền triệu Nổi bật

Từ nay đến 31/12/2025: 3 nhóm người được hoàn tiền BHYT, người dân cần biết rõ để tránh mất quyền lợi

Từ nay đến 31/12/2025: 3 nhóm người được hoàn tiền BHYT, người dân cần biết rõ để tránh mất quyền lợi Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy sinh năm 2003

Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy sinh năm 2003

21:48 , 01/12/2025
Chuyển khoản nhầm 500 triệu rồi chuyển khoản tiếp 3 lần để xin lại, người đàn ông nhận cái kết ấm lòng nhờ công an xã

Chuyển khoản nhầm 500 triệu rồi chuyển khoản tiếp 3 lần để xin lại, người đàn ông nhận cái kết ấm lòng nhờ công an xã

21:19 , 01/12/2025
Truy tố cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền và “chồng hờ”

Truy tố cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền và “chồng hờ”

20:00 , 01/12/2025
Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

19:26 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên